Wintermärchen in Gefahr – und Spittaler Kinder können sie retten

In der Stadtbücherei Spittal steht eine zauberhafte Veranstaltung an: Prinzessin Fantastica kommt am 25. November vorbei und will gemeinsam mit kleinen Spürnasen die Wintermärchen retten.

Die Stadtbücherei Spittal lädt nächste Woche zu einem besonderen Mitmach-Nachmittag ein: Prinzessin Fantastica besucht die Bücherei und begibt sich gemeinsam mit Kindern ab fünf Jahren auf eine Mission, um die bedrohten Wintermärchen zu retten. Warum diese bedroht sind? „Weil immer weniger Geschichten vorgelesen werden“, heißt es seitens der Stadtbücherei. Diese Bedrohung ruft sogar das Christkind auf den Plan: „Und wenn plötzlich das Christkind höchstpersönlich einen Brief schreibt, dann, ja dann muss die Lage wohl ziemlich ernst sein!“, so die Stadtbücherei.

Wintermärchenrettung am 25. November

Wer gemeinsam mit Prinzessin Fantastica dem Christkind helfen und die Wintermärchen retten will, hat am Dienstag, 25. November, ab 16 Uhr die Gelegenheit dazu. Die Teilnahme kostet 5 Euro, Karten sind in der Bücherei erhältlich. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bittet die Stadtbücherei Spittal um Voranmeldung, telefonisch (04762 5650 228) oder per Mail.