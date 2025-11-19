Schnee im Anmarsch: Wetterwarnung für Kärnten und Osttirol

Von Donnerstag bis Samstag rechnet der Wetterdienst "Tauernwetter" in weiten Teilen Kärntens und Osttirols immer wieder mit Schneefall. Auch in tieferen Lagen ist Schneefall möglich.

Wie 5 Minuten bereits berichtete, kann es in Kärnten in den nächsten Tagen immer wieder Schneefall geben. Es wurde fast für ganz Kärnten und Osttirol eine Tauernwetter Schneewarnung herausgegeben – diese gilt von Donnerstag bis Samstag.

Schneewarnung für Oberkärnten und Osttirol

Die Warnung ist von Donnerstag (6 Uhr) bis Samstag (9 Uhr) aktiv. „Von Donnerstagfrüh bis in den Samstag hinein ist immer wieder mit Schneefall zu rechnen. Oberhalb von rund 600 Metern Seehöhe kommen 5 bis 20 Zentimeter Neuschnee zusammen, in typischen Staulagen bis zu 30 Zentimeter. Auch in den tiefsten Lagen wie etwa im oberen und mittleren Drautal kann der Niederschlag zunächst noch als Regen fallen, geht im Laufe der Zeit aber zunehmend in Schneefall über“, berichtet David Kaufmann von Tauernwetter. Unterhalb von 600 Metern Seehöhe sind bis zu fünf Zentimeter Neuschnee zu erwarten.

Schneewarnung für Unterkärnten

Die Warnung für Unterkärnten ist von Donnerstagabend (18 Uhr) bis Samstag (18 Uhr) aktiv. „Von Donnerstagabend bis in den Samstag hinein kann es auch in Unterkärnten immer wieder Schneefall geben. Oberhalb von rund 600 oder 700 Metern Seehöhe kommen 5 bis 20 Zentimeter Neuschnee zusammen, entlang der Karawanken bis zu 30 Zentimeter. Auch in den tiefsten Lagen wie etwa im unteren Drautal oder im Klagenfurter Becken kann der Niederschlag zunächst noch als Regen fallen, geht im Laufe der Zeit aber zunehmend in Schneefall über. Unterhalb von 700 Metern Seehöhe sind bis zu fünf Zentimeter Neuschnee zu erwarten“, prognostiziert der Experte.

©Tauernwetter.at

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2025 um 07:50 Uhr aktualisiert