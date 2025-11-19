Neuer Postservice in St. Stefan: Trafikant erweitert Geschäftsangebot

Seit Anfang November bietet Wolfgang Streißnig in St. Stefan neben seiner Trafik auch sämtliche Post- und Bank99-Dienstleistungen an. Mit dem Umzug in die ehemaligen Posträumlichkeiten wurde das Angebot erweitert.

Seit Anfang November gibt es in St. Stefan eine neue Anlaufstelle für Post- und Bankgeschäfte: Der bekannte Trafikant Wolfgang Streißnig führt nun als offizieller Postpartner zusätzlich sämtliche Dienstleistungen der Post sowie die Angebote der Bank99. Dazu zählen Geldbehebungen, Überweisungen und sogar Kontoeröffnungen.

Übersiedelung in die Räumlichkeiten der ehemaligen Postfiliale

Für die neue Aufgabe übersiedelte Streißnig vom bisherigen Standort in der Hauptstraße in die Räumlichkeiten der ehemaligen Postfiliale im „Haus der Musik!“, womit auch eine flächenmäßige Vergrößerung des Geschäftslokals von 30 auf 130 Quadratmeter einherging. Nach einer kurzen Übergangsphase läuft der Betrieb seit vergangener Woche im Vollmodus. Für die Kunden bringt die Lösung Vorteile: Die Post war bisher nur vormittags geöffnet, nun gelten die Trafik-Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 7 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 18 Uhr, Samstag bis 12.30 Uhr.

©Stadtgemeinde Wolfsberg So sieht der neue Postpartner von außen aus.

Tatkräftige Unterstützung

Am 18. November erhielt der frischgebackene Postpartner Besuch von Wolfsbergs Bürgermeister Alexander Radl sowie Vertretern der Österreichischen Post AG, die ihm zum gelungenen Umbau und zur erfolgreichen Eröffnung der Geschäftsräumlichkeiten

gratulierten. „Ich danke Wolfgang Streißnig für sein Engagement, diese wichtige Infrastruktur in St. Stefan zu erhalten. Die Kombination aus Trafik und Postpartner ist ein gelungenes

Beispiel für regionale Lösungen, die den Alltag erleichtern“, zeigte sich Alexander Radl erfreut.

Tatkräftig unterstützt wird Streißnig von den Mitarbeiterinnen Tanja Pachler, Heike

Reichl-Pisar und Helga Monsberger. Ab Jänner wird das Team noch von Silvia Joham

ergänzt.