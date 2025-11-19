Winterdienst gestartet: Spittal und Völkermarkt sind bereit

Mit November hat in Kärnten offiziell der Winterdienst begonnen. Über 400 Mitarbeiter aus 17 Straßenmeistereien und vier Bauhöfen sorgen bis Ende März dafür, dass die Landesstraßen auch in der kalten Jahreszeit sicher bleiben.

Im Bezirk Völkermarkt sorgen 44 Mitarbeiter aus den Straßenmeistereien Eisenkappel und Völkermarkt dafür, dass rund 600 Straßenkilometer schneefrei und sicher befahrbar sind. Dafür stehen ihnen elf Räumfahrzeuge, Schneeschleudern und Schneefräsen sowie zusätzliches Sondergerät zur Verfügung. Neben dem laufenden Bau- und Erhaltungsbetrieb ist der Winterdienst eine der Kernaufgaben der Landesstraßenverwaltung. Im Schnitt werden zehn Millionen Euro jährlich in den Winterdienst investiert. Rund eine Million Euro davon entfällt nach ersten Kostenschätzungen auf den Bezirk Völkermarkt – wobei die tatsächlichen Kosten erst nach dem Winter feststehen werden.

Winterdienst in Spittal

Im Bezirk Spittal sind rund 60 Mitarbeiter aus den Straßenmeistereien Winklern, Greifenburg und Spittal für die Räumung von über 850 Kilometer Landesstraße zuständig. Dafür stehen ihnen zehn Lastkraftwagen, sieben Unimogs sowie Schneefräsen, Schneeschleudern und zusätzliches Sondergerät zur Verfügung. Rund 1,4 Millionen Euro davon werden nach ersten Kostenschätzungen in den Winterdienst im Bezirk Spittal investiert – wobei das Budget je nach Bedarf und Wetterlage angepasst werden kann.

Einsatz von Sole

Um den Salzverbrauch und damit die Umweltbelastung zu reduzieren, setzt das Land Kärnten auch in diesem Winter auf den Einsatz von Sole. Dabei wird Trockensalz mit einer Salzlösung gemischt und als Feuchtsalz ausgestreut. „Diese Methode hat sich in den letzten Jahren bewährt. Das Salz-Sole-Gemisch haftet im Gegensatz zum Trockensalz sofort auf der Fahrbahn und wird dadurch nicht verweht. So können wir den Salzverbrauch deutlich reduzieren“, erklärt Straßenreferent Martin Gruber. In ganz Kärnten stehen derzeit 51 Salzsilos und 40 Soletanks bereit, die aktuell mit rund 13.300 Tonnen Streusalz befüllt sind. Das entspricht knapp 70 Prozent des Bedarfs für einen durchschnittlichen Winter und deckt damit einen wesentlichen Teil der erwarteten Einsätze ab.

Salzsilos und Soletanks in den Bezirken

In Spittal sorgen neuen Salzsilos und sieben Soletanks an unterschiedlichen Standorten im ganzen Bezirk für kurze Transportwege und sicheren so die regionale Versorgung. In Völkermarkt stehen sechs Salzsilos und drei Soletanks zur Verfügung. Zudem verfügt mittlerweile jedes Straßenbauamt über eine eigene, moderne Soleaufbereitungsanlage.

Straßenmeistereien sind bestens vorbereitet

Die Straßenmeistereien sind somit für die kommenden Monate bestens vorbereitet. „Mit hervorragend geschultem Personal, einer modernen Fahrzeugflotte und einem stabilen Versorgungskonzept sind wir für den Winter bestens gerüstet. Ich bedanke mich bei den Mitarbeitern der Straßenmeistereien, die während der Wintermonate rund um die Uhr in Bereitschaft und im Einsatz stehen“, so Gruber abschließend.

