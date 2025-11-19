Wohnhausbrand in Bodensdorf: Acht Feuerwehren im Großeinsatz

In Bodensdorf stand Mittwochfrüh ein Wohnhaus in Flammen. Acht Feuerwehren rückten aus, ein Teil des Gebäudes stand bereits in Vollbrand. Die 80-jährige Bewohnerin konnte sich rechtzeitig ins Freie retten.

Mittwochfrüh heulte in Bodensdorf die Sirene. Acht Feuerwehren rückten zu einem Wohnhausbrand aus. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand ein Teil des Gebäudes bereits in Vollbrand.

Bewohnerin konnte sich selbst retten

Eine Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Als Brandursache dürfte eine elektrische Heizdecke der Auslöser gewesen sein. Die 80-jährige Hausbewohnerin wurde durch den Brand munter und konnte das Haus noch rechtzeitig verlassen. Sie wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Landeskrankenhaus Villach gebracht.

Dach musste händisch geöffnet werden

Nachdem eine Zufahrt zum Haus mittels Kranwagen nicht möglich war, musste in weiterer Folge das Dach unter schwerem Atemschutz händisch über Leitern geöffnet werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Bodensdorf, Steindorf, Ossiach, Sattendorf, Tiffen, Feldkirchen, Glanhofen und St. Ulrich standen mit über 80 Einsatzkräften im Einsatz.

©FF Ossiach

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2025 um 10:37 Uhr aktualisiert