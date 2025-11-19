Mobilitätswende in Kärnten: Fahrplanwechsel 2026 leitet neue Ära ein

Der kontinuierliche Ausbau des Öffentlichen Verkehrs in Kärnten zeigt bereits jetzt beeindruckende Wirkung. Die Investitionen der vergangenen Jahre machen sich im Alltag der Menschen spürbar bemerkbar – das wird besonders rund um die jährlichen Umsteigertage vom 16. bis 22. September deutlich, an denen alle Öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos genutzt werden können. Die Fahrgastzahlen sind gegenüber dem Vorjahr um rund 20 Prozent gestiegen, im Vergleich zu 2022 und 2023 sogar um mehr als 40 Prozent.

Kärnten Tickets boomen

Besonders nachhaltig zeigt sich diese Entwicklung im Bereich der Kärnten Tickets: Das

Jahresnetzticket für alle Öffis verzeichnet eine starke Nachfrage und liegt aktuell bei 16.768 Nutzern. Insgesamt gibt es bereits rund 70.000 Stammkunden, die eine Öffi-Zeitkarte besitzen. Diese Entwicklung bereitet den Boden für den größten Schritt, der nun bevorsteht: Mit dem Fahrplanwechsel 2026 und der Inbetriebnahme der Koralmbahn entsteht ein so dicht vernetztes, schnelles und verlässliches Mobilitätssystem wie nie zuvor. Ein integrierter Taktfahrplan, leistungsfähige Bahnverbindungen, engmaschige Buslinien und neue Mikro-OV-Angebote schaffen ein modernes Netz, das Kärnten nachhaltig und alltagsnah verbindet – und den Öffentlichen Verkehr in eine neue Ara führt.

„Meilenstein im Öffentlichen Verkehr“

„Der Fahrplanwechsel ist ein Meilenstein im Öffentlichen Verkehr in Kärnten. Wir schaffen damit nicht nur bestmögliche Anbindungen an die Koralmbahnstrecke, sondern vor allem eine massive Angebotsausweitung und Takterhöhung in der Fläche. Das bedeutet, in ganz Kärnten wird das Öffi-Angebot dichter, schneller, komfortabler und näher an den Menschen als jemals zuvor“, sagt Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig im Zuge der Pressekonferenz am Mittwoch. Dafür werde der Fahrplan umfangreich erweitert und im großen Stil umgebaut. Kein Stein bleibt auf dem andern: Abfahrts- und Ankunftszeiten, Verbindungen und vieles mehr wird sich ändern. „Daher ist es dringend notwendig, sich rechtzeitig über die neuen Fahrpläne zu informieren und das Serviceangebot der Kärntner Linien zu nutzen“, so Schuschnig. Alle Informationen zum Fahrplanwechsel gibt es unter https://www.kaerntner-linien.at/.

©5 Minuten Sebastian Schuschnig betont im Zuge der Pressekonferenz, dass der Fahrplanwechsel ein Meilenstein im Öffentlichen Verkehr ist.

Neuer Integrierter Taktfahrplan

Mit dem Fahrplan 2026 präsentieren die Kärntner Linien die größte Angebotsausweitung in der Geschichte des Landes: Während die Koralmbahn-Infrastruktur den Rahmen bildet, entsteht der tatsächliche Nutzen durch den neuen Integrierten Taktfahrplan. Der Schienenfernverkehr wird um 109 Prozent erweitert und bietet mit modernen Railjet-, RJX- und IC-Zügen sowie zahlreichen nationalen und internationalen Direktverbindungen ein deutlich dichteres Angebot; insgesamt werden 28 Bahnhöfe in Kärnten im Fernverkehr bedient. Gleichzeitig wächst auch der Schienennahverkehr um weitere elf Prozent und wird vollständig auf den Fernverkehr abgestimmt.

Vier Umsteigeknoten sorgen für reibungslose Anschlüsse

Vier systematische Umsteigeknoten sorgen für reibungslose Anschlüsse, im Kärntner Zentralraum entsteht von Montag bis Freitag ein durchgehender Halbstundentakt, ergänzt durch einen landesweiten Stundentakt in allen übrigen Zeiten. Die Betriebszeiten reichen künftig grundsätzlich von 4 bis 24 Uhr (exklusive NightLine, die immer an Ferienwochenenden und vor Feiertagen verkehrt) und machen das gesamte Angebot so verlässlich und alltagsgerecht wie nie zuvor. Dieser strukturelle Neuanfang bedeutet natürlich, dass nicht alle Verbindung wie bisher abbildbar sind und es so auch zum Teil zu Veränderungen im Reiseverhalten auf einzelnen Wegketten für unsere Kunden kommen wird. Das große Ganze muss jedoch dabei im Vordergrund stehen. „Der Fahrplanwechsel 2026 ist mehr als eine Anpassung, er ist ein Feiertag der öffentlichen Mobilität, ein kraftvoller Schritt in die Zukunft […]“, betont Reinhard Wallner, Sprecher der Kärntner Linien.

©5 Minuten Auch Reinhard Wallner, Sprecher der Kärntner Linien, war bei der Pressekonferenz vertreten.

Engere Verknüpfung von Bus und Bahn

Ein Schwerpunkt des Fahrplanwechsels 2026 ist die noch engere Verknüpfung von Bus und Bahn: Insgesamt werden Busse an 38 Bahnhaltepunkten direkt an den Taktverkehr der Bahn angebunden, an 15 davon entstehen besonders wichtige Mobilitätsketten. „Die Koralmbahn verändert Pendeln grundlegend: schneller, nachhaltiger – und besser vernetzt bis zur letzten Meile. Durch smarte Verknüpfungen mit Bus und Bahn entsteht in Kärnten ein Mobilitätsnetz, das Menschen und Regionen im gesamten Alpen-Adria-Raum alltagstauglich verbindet“, betont Beate Sommer, stellvertretende Sprecherin der Kärntner Linien.

©5 Minuten Beate Sommer betont, dass Bus und Bahn noch besser miteinander verknüpft werden.

Verbesserungen in den Regionen

In den Regionen zeigen sich deutliche Verbesserungen: Im Lavanttal sorgen ein neu geordnetes Bussystem und fünf Hauptachsen im Stundentakt dafür, dass St. Georgen im Lavanttal und Klagenfurt nun 20-mal täglich in nur 35 Minuten verbunden sind. Zwischen Spittal und Radenthein entsteht ein dichter 30-Minuten-Takt; von Seeboden nach Villach gibt es künftig 30 Verbindungen am Tag in 40 Minuten. Im Zollfeld und in St. Veit stärkt die neue Mobilitatsdrehscheibe in Maria Saal die Anbindung, etwa mit 29 täglichen Verbindungen zwischen St. Donat und Klagenfurt in rund 30 Minuten sowie neun Verbindungen zwischen Blintendorf und Weyerfeld. Für Pusarnitz-Lendorf kommt zusätzlich eine neue Buslinie samt Mikro-OV-Angebot.

Neue Busliniennummerierung und S-Bahn Linienstruktur zur besseren Orientierung

Eine große strukturelle Umstellung sorgt für mehr Übersichtlichkeit: Die Regionalbusse erhalten ein einheitliches, logisch aufgebautes dreistelliges Nummernsystem, das sich an den Bezirksgrenzen orientiert. Die Stadtverkehre werden auf zweistellige Nummern umgestellt. Der Bezirk Spittal etwa erhalt künftig den Linienkreis 100, mit Regionalbuslinien im 1xx-Bereich und Stadtlinien wie 11 und 12. Dieses System setzt sich einheitlich durch alle Bezirke bis hin zum Nummernkreis 800 in Wolfsberg fort. Neben der Erweiterung der S-Bahn-Linien-Anzahl werden die Linienführungen für noch mehr Transparenz den Zug- und Garniturumläufen angepasst. Dadurch wird für die Kunden klar ersichtlich, von wo bis wo man durchgehend im S-Bahnnetz reisen kann.

©5 Minuten Mehrere Unternehmen und Betriebe arbeiten zusammen, um die Mobilität in Kärnten weiter auszubauen.

Persönliche Beratung bleibt

Persönliche Beratung in 22 Kundenbüros Kärnten weit, ein umfassendes 24/7-Informationsangebot über kaerntner-linien.at, moderne Fahrzeuge sowie Echtzeitinformationen an zahlreichen Bus- und Bahnhaltestellen sorgen dafür, dass das Reisen komfortabler und verlässlicher wird. Gerade die persönliche Beratung bleibt – trotz digitaler Möglichkeiten – ein zentraler Bestandteil des Serviceversprechens. Deshalb ist das Kärntner Linien Team derzeit im ganzen Land unterwegs, um über die neuen Fahrpläne zu informieren. Die nächsten Stationen sind am 21. November in Gmünd, am 27. November in Hermagor sowie von 1. bis 6. Dezember in Klagenfurt.

