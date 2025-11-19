Forstarbeiter (23) stürzt auf laufende Motorsäge

Schneebedeckter Waldboden wurde am Mittwochmorgen einem 23-jährigen Forstarbeiter im Bezirk Villach zum Verhängnis. Der Mann rutschte aus und stürzte auf die noch laufende Motorsäge.

Gemeinsam mit seinem 20-jährigen Bruder war der 23-jährige Forstarbeiter aus dem Bezirk Feldkirchen am Mittwochmorgen in einem Waldstück im Bezirk Villach zu Gange. Bei dem Versuch einen zirka 30 Zentimeter dicken Baumstamm mit der Motorsäge zu kürzen, rutschte er jedoch auf dem schneebedeckten Waldboden aus.

Sturz auf laufende Motorsäge

„In der Folge stürzte er und geriet mit seinem Unterarm auf die noch laufende Motorsäge“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Sattendorf. Der Bruder leistete sofort Erste Hilfe, verständigte die Rettungskräfte und brachte den Verletzten ins Tal. Von dort wurde er mit dem Rettungshubschrauber RK1 ins LKH Villach geflogen.