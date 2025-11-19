Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Ein Schild mit dem Schriftlaut Feuerwehr
Aktuell läuft ein Einsatz auf der A10 Tauernautobahn im Bezirk Villach-Land.
A10 Tauernautobahn
19/11/2025
Mittwochnachmittag

Unfall auf A10: Feuerwehr rückte zum Einsatz aus

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwochnachmittag, gegen 16 Uhr, auf der A10 Tauernautobahn gekommen. Die Einsatzkräfte sind bereits vor Ort.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(54 Wörter)

Gegen 16 Uhr wurden die Einsatzkräfte auf die A10 Tauernautobahn alarmiert. Laut ersten Informationen der ASFINAG ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen Paternion und Villach-West gekommen. Erste Sicherungsarbeiten laufen bereits. Der Pannenstreifen ist auf Höhe der Einsatzstelle vorübergehend gesperrt. Nähere Informationen folgen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: