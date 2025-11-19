Unfall auf A10: Feuerwehr rückte zum Einsatz aus

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwochnachmittag, gegen 16 Uhr, auf der A10 Tauernautobahn gekommen. Die Einsatzkräfte sind bereits vor Ort.

Gegen 16 Uhr wurden die Einsatzkräfte auf die A10 Tauernautobahn alarmiert. Laut ersten Informationen der ASFINAG ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen Paternion und Villach-West gekommen. Erste Sicherungsarbeiten laufen bereits. Der Pannenstreifen ist auf Höhe der Einsatzstelle vorübergehend gesperrt. Nähere Informationen folgen.