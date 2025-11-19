Black Friday: So viel wollen Kärntner heuer für Schnäppchen ausgeben

Drei von zehn Kärntnern planen heuer am Black Friday und am Cyber Monday zuzuschlagen – mit durchschnittlichen Ausgaben von etwa 215 Euro pro Person. Ein Umsatz von rund 30 Millionen Euro wird erwartet.

Der wichtigste Kaufgrund sind dabei eindeutig die Höhe der Rabatte: 78 Prozent der Befragten nennen dies für den Black Friday (am 28. November 2025) und 70 Prozent für den Cyber Monday (am 1. Dezember 2025). Zu den beliebtesten Produktkategorien zählen Bekleidung, Parfüm und Kosmetik sowie Haushaltsgeräte. Ebenso Unterhaltungselektronik. Für den Kärntner Einzelhandel ist diese Zeit gleichzeitig Chance und Herausforderung. „90 Prozent der Konsumenten wollen möglichst viel sparen. Dadurch entsteht enormer Druck für die Betriebe“, weiß Raimund Haberl, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Kärnten (WKK).

©WKK | Studiohorst Am Foto: Spartenobmann Raimund Haberl

Digitale Sichtbarkeit wird zum Wettbewerbsvorteil

„Gleichzeitig bietet diese Woche Unternehmen die Chance, ihre digitale Sichtbarkeit zu steigern und neue Kundschaft zu gewinnen“, unterstreicht wiederum Markus Miklautsch, Landesgremialobmann Versand-, Internet- und allgemeiner Handel und Gründer. Er betont, dass das Zusammenspiel aus digitaler Präsenz und stationärem Verkauf entscheidend ist: „Der Mix aus Online- und Offline-Angeboten sowie die Vorbereitung auf eine gesteigerte Nachfrage sind entscheidend, um vom Kaufimpuls zu profitieren. Unser Ziel ist es, die Kärntner KMUs zu stärken und zu zeigen, dass digitale Strategien ein ganz realer Wettbewerbsvorteil sind.“ So bietet die Wirtschaftskammer Mietgliedsbetrieben über wko-onlinehelden.at zum Beispiel kostenlose Beratung, Workshops und digitale Tools.

©WKK | Studiohorst Am Foto: Landesgremialobmann Markus Miklautsch

Hälfte aller Online-Käufe läuft über Marktplätze

Der HDE-Online-Monitor zeigt: Die Hälfte aller Online-Käufe läuft über Marktplätze. Aber auch Kärntner KMUs nutzen diese Kanäle erfolgreich. Über hundert Betriebe erwirtschafteten 2023 allein über Amazon mehr als 20 Millionen Euro Exportumsatz. „Digitale Präsenz ist heute eine Grundvoraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg“, betont Miklautsch; warnt aber zugleich: „Wer nicht sichtbar ist, findet online nicht statt und verliert auch stationär.“ Wesentlich seien gepflegte Onlineprofile, korrekte Öffnungszeiten, aktuelle Informationen und eine klare digitale Angebotspräsentation. Social-Media-Beiträge würden zusätzlich die Sichtbarkeit und führen nachweislich zu mehr Kundenbesuche vor Ort erhöhen. Gleichzeitig stärken regionale Initiativen wie #heimkaufen die Identifikation mit heimischen Betrieben.

Appell zu regionalen Kaufentscheidungen

Immerhin setzt die Branche große Hoffnungen in das Weihnachtsgeschäft: „Wir brauchen jetzt ein deutliches regionales Bekenntnis zum Kärntner Handel. Jeder Einkauf vor Ort hilft, Arbeitsplätze zu sichern und die wirtschaftliche Basis unserer Regionen zu stärken. Wer online einkauft, sollte darauf achten, dies bei Onlineshops von Kärntner Händlern zu tun. Nur so kann der regionale Handel im Netz gestärkt werden“, unterstrich Haberl abschließend. Miklautsch ergänzt: „Regionale Betriebe bieten nicht nur Garantie, Service und kompetente Beratung, sondern sichern auch Arbeitsplätze. […]“