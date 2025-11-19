Requiem in Ossiach: Rührender Abschied von Gerda Fröhlich

Ein emotionales Requiem fand am Mittwoch, dem 19. November 2025, zu Ehren der verstorbenen Intendantin des Carinthischen Sommers - Gerda Fröhlich - in der Stiftskirche Ossiach statt.

Zahlreiche Ehrengäste und Vertreter aus Politik, Kunst und Kultur, Freunde und Wegbegleiter erwiesen Gerda Fröhlich die letzte Ehre. Die gebürtige Wienerin verstarb – wie berichtet – am 7. November im Alter von 82 Jahren. Mehr dazu unter: „Seele des Carinthischen Sommers“: Gerda Fröhlich ist verstorben. Es war ihr Wunsch, dass ihre letzte Reise in „ihrer“ Ossiacher Stiftskirche den Anfang nimmt, führte Stiftspfarrer Erich Aichholzer aus. Die Beisetzung erfolgte am Villacher Zentralfriedhof, wo Fröhlich ihre letzte Ruhestätte im Ehrengrab der Stadt Villach gefunden hat.

Requiem für Intendantin des Carinthischen Sommers

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) erinnerte in seiner Trauerrede an das umfangreiche kulturelle Wirken von Gerda Fröhlich: „Als Vertreter des Landes Kärnten sage ich Danke, für ihren Mut zu zeitgenössischer Musik, ihre Bereitschaft zu Innovation in der Kunst und zum Bekenntnis zur Jugend.“ Auch der Villacher Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) sowie Ossiachs Bürgermeister Gernot Prinz (FPÖ) würdigten Fröhlich als einen außergewöhnlichen Menschen mit großen und sehr großen Plänen. Superintendent Manfred Sauer – der Fröhlich auch freundschaftlich verbunden war – bezeichnete sie wiederum als brillant im Denken, kreativ und leidenschaftlich, ein Mensch mit Ecken und Kanten und großem Herzen.

Erinnerung an Fröhlich

Tief betroffen zeigten sich auch Nadja Kayali, Geschäftsführerin und Intendantin des Carinthischen Sommers, sowie Klemens Fheodoroff, Obmann des Fördervereins Carinthischer Sommer. Sie beschrieben Fröhlich als eine außergewöhnliche Persönlichkeit, die das Kärntner Musikfestival über Jahrzehnte geprägt und mit Leidenschaft, künstlerischem Gespür und unermüdlichem Einsatz geleitet hat.