Kärntner trotzen schweren Schicksalsschlägen – werden mit Award geehrt

Den beiden Kärntner Thomas Egger und Michael Trupp gelang nach schweren Arbeitsunfällen ein Neustart. Für ihren Mut und ihr Durchhaltevermögen wurden sie nun mit dem „AUVA-Back-to-Life-Award“ ausgezeichnet.

Bei einem schweren Unfall mit einem Starkstrom-Seil wurde Thomas Egger sein linker Unterschenkel beinahe vollständig abgetrennt. Der gelernte Schlosser kämpfte sich Schritt für Schritt zurück: Replantation, intensive Reha, berufliche Neuorientierung – und schließlich die HTL-Matura. Heute ist er in Feistritz an der Drau als Konstrukteur für Kunststoffrecycling-Maschinen tätig. Auch Michael Trupp startete nach der Amputation seines linken Unterschenkels beruflich wie privat neu durch: Ausbildung, neuer Beruf, beeindruckende sportliche Leistungen mit Mountainbike, Gravel- oder Rennrad und beim Skitourengehen – und das nächste große Ziel bereits vor Augen: die Besteigung des Großglockners.

©LPD Kärnten/Kuess Verleihung des „AUVA-Back-to-Life-Award“ im Amt der Kärntner Landesregierung.

Nach schweren Unfällen ins Leben zurück gearbeitet

Im Spiegelsaal im Amt der Kärntner Landesregierung wurden die beiden am Mittwoch vor den Vorhang geholt und mit dem „AUVA-Back-to-Life-Award“ ausgezeichnet. „Thomas Egger und Michael Trupp sind Beispiele dafür, dass Rückschläge nicht das Ende, sondern der Beginn eines neuen Weges sein können“, betonte Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ), welche die Auszeichnung gemeinsam mit Gunther Riedlsperger, Vorsitzender des AUVA-Landesstellenausschusses Graz, und Hannes Weißenbacher, Direktor der AUVA-Landesstelle Graz, überreichte.

©LPD Kärnten/Kuess Thomas Egger und Michael Trupp haben sich nach schweren Arbeitsunfällen zurück ins Leben gearbeitet.

Zwei Mutmacher

Die beiden Preisträger stehen stellvertretend für all jene, die mit Mut und Unterstützung ihren Weg zurück ins Leben finden. „Wir als soziale Unfallversicherung können zwar professionelle Voraussetzungen schaffen, aber wesentlich zum Erfolg tragen Motivation, Ausdauer und unbändiger Wille der Verunfallten bei“, so Weißenbacher und Riedlsperger ergänzt abschließend: „Durch die medizinische und therapeutische, aber auch finanzielle Hilfe der AUVA, besonders aber durch ihren Ehrgeiz und ihre positive Lebenseinstellung, haben die beiden wieder voll ins Leben zurückgefunden.“