/ ©5 Minuten
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: schneebedeckter Berg mit Wanderer
Am Donnerstag wird es in Kärnten schneien.
Kärnten
19/11/2025
Prognose

Erster Wintergruß: Frau Holle bringt Schnee nach Kärnten

In den westlichen Landesteilen Kärntens sowie in den Karawanken fallen am Donnerstag erste Flocken vom Himmel. "Viel Schnee gibt es vorerst aber nicht", so die Meteorologen der Geosphere Austria.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(93 Wörter)

Von Südwesten machen sich bereits am Vormittag dichte Wolken bemerkbar. Größere Schneemengen bleiben laut den Fachleuten vorerst aber aus. „Am ehesten können am Nachmittag in den höheren Tälern Oberkärntens ein paar Zentimeter zusammenkommen“, heißt es aus der Geosphere Austria Zentrale. Am Nachmittag ist auch im Klagenfurter Becken und nördlich davon etwas Niederschlag zu erwarten. Die Schneefallgrenze steigt jedoch je nach Region auf ungefähr 900 Meter an. Tagsüber werden 1 bis 4 Grad erreicht. Es bleibt also frisch.

