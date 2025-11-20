Nach Unfall auf S37 lag Weizen überall auf der Straße verteilt

Nach einem Unfall auf der S37 Klagenfurter Schnellstraße mussten mehrere Feuerwehren und die Polizei ausrücken. Vor Ort zeigte sich die Straße für die Einsatzkräfte stark verunreinigt.

Die Feuerwehren und auch mehrere Polizeistreifen standen bei einem Unfall auf der S37 im Einsatz.

Mittwochnachmittag, am 19. November 2025 gegen 16.40 Uhr, war ein 44-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt mit einem Kraftwagenzug mit Anhänger von Klagenfurt kommend in Richtung Friesach auf der S37 unterwegs. Derzeit noch unklar ist, wieso er im Gemeindegebiet von St. Veit an der Glan plötzlich rechts auf das Bankett geriet und in weiterer Folge über 50 Meter lang die Leitschiene streifte, berichtet die Polizei nun.

Weizen-Big-Bags verunreinigen die Straße stark

Als er das Fahrzeug auslenkte, kam er ins Schleudern, wodurch der Anhänger ausbrach. Auf diesem waren drei „Big-Bags“ mit Weizen sowie ein Schneepflugaufsatz, der Anhänger kam rücklinks auf dem Mittelstreifen zum Stillstand. Der Unfall hatte auch Auswirkungen auf den Gegenverkehr, dort wurde ein Fahrzeug durch die herumfliegenden Teile leicht beschädigt. Alle vier Fahrspuren waren durch den verlorenen Weizen nach dem Unfall „stark verunreinigt“, wissen die Beamten.

©FF St. Veit an der Glan | Die Feuerwehren mussten nach dem Unfall… ©FF St. Veit an der Glan | …den Weizen von der Straße entfernen.

30 Florianis im Einsatz nach Unfall

Für die Bergung des Fahrzeugs und die Reinigung der Fahrbahn mussten auch die Feuerwehren St. Veit an der Glan, St. Donat und Maria Saal mit 30 Florianis ausrücken. Im Einsatz standen zudem auch die Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Klagenfurt, der Polizei Maria Saal, Launsdorf und St. Veit an der Glan. Die S37 war im Bereich der Unfallstelle bis 18.20 Uhr gesperrt.