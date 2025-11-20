Unfall auf S37: 20-Jähriger prallt ungebremst auf Pannenauto

Donnerstagfrüh kam es auf der S37 in Richtung St. Veit zu einem Auffahrunfall. Ein 20-jähriger Autofahrer wurde dabei verletzt.

Ein 36 Jahre alter indischer Staatsangehöriger lenkte am 20. November 2025 gegen 5.10 Uhr sein Fahrzeug auf der S37 Klagenfurter Schnellstraße in Richtung Friesach. Aufgrund eines technischen Defekts musste er auf Höhe Willersdorf auf der ersten Fahrspur anhalten. Ein 61 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Klagenfurt hielt sein Auto an, um bei der Absicherung Hilfe zu leisten.

20-Jähriger verletzt

Als die Beiden dabei waren, ein Pannendreieck aufzustellen, prallte ein 20 Jahre alter Mann aus dem Bezirk St.Veit/Glan mit seinem Fahrzeug ungebremst auf das Auto des 36-Jährigen. Der 20-Jährige erlitt bei dem Anprall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

©Leser |

An zwei Fahrzeugen entstand ein Totalschaden

Die beiden anderen Fahrzeuglenker blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Das dritte Fahrzeug wurde leicht beschädigt. Ein bei allen Fahrzeuglenkern durchgeführter Alkomatentest verlief negativ. Während der Erhebungen war die Unfallstelle einspurig befahrbar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2025 um 09:31 Uhr aktualisiert