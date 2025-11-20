Vogelgrippe-Fälle häufen sich: Stallhaltepflicht jetzt auch in Kärnten

Die Vogelgrippe breitet sich weiter aus: Nach Fällen in Oberösterreich und dem Burgenland gilt nun auch in Kärnten eine Stallhaltepflicht. Für 62 Gemeinden sowie Klagenfurt und Villach tritt diese Pflicht nun in Kraft.

Die Vogelgrippe breitet sich in Österreich weiter aus. Nachdem bereits im Burgenland und in Oberösterreich Fälle bestätigt wurden, gilt nun auch in Kärnten eine verpflichtende Stallhaltung. Besonders betroffen ist ein Geflügelbetrieb im Bezirk Steyr, wo rund 700 Gänse verendet sind oder aus Sicherheitsgründen gekeult werden müssen, 5 Minuten hat berichtet. Die Behörden reagieren mit strengen Schutzmaßnahmen und einem klaren Appell an alle Geflügelhalter.

Vogelgrippe-Ausbruch : 700 Gänse betroffen

Der jüngste Nachweis des H5N1-Virus betrifft einen Betrieb im Bezirk Steyr. In der Nähe der Enns waren in den vergangenen Wochen mehrfach infizierte Wildvögel gefunden worden, nun hat das Virus offenbar auf Nutztiere übergegriffen. Die Folge: Rund 700 Gänse sind bereits verendet oder müssen nach behördlicher Anordnung getötet werden. Bereits am 17. November wurde in einer Kleintierhaltung im Burgenland der erste Fall dieser Saison bestätigt. Das Gesundheitsministerium reagierte daraufhin mit einer österreichweiten Stallpflicht in Gebieten mit besonders hohem Risiko. Seit 3. November gilt das gesamte Bundesgebiet zudem offiziell als „Gebiet mit erhöhtem Risiko“.

Schutz- und Überwachungszonen

Nach dem Ausbruch wurden folgende Maßnahmen gesetzt: Schutzzone (3 km Radius, mind. 21 Tage)

Strenge Stallpflicht

Klinische Untersuchungen aller Geflügelhaltungen

Sofortige Meldepflicht bei Krankheitsanzeichen

Verbringungsverbot für Tiere, Eier und Geflügelprodukte

Verbot von Tiermärkten und Ausstellungen

Verpflichtende Fahrzeugdesinfektion beim Verlassen des Betriebs

Dokumentationspflicht für betriebsfremde Personen

Überwachungszone (10 km Radius, mind. 30 Tage)

Stichprobenkontrollen

Risikobasierte Einstufung aller Geflügelhaltungen

Fokus auf frühzeitige Erkennung weiterer Infektionen

Futter- und Tränkegelegenheiten müssen so gestaltet sein, dass Wildvögel keinen Zugang haben.

Kärnten zieht nach: Stallhaltepflicht ab 20. November

Nach den neuen Vorgaben des Gesundheitsministeriums verhängen auch Klagenfurt, Villach und 62 Kärntner Gemeinden eine verpflichtende Stallhaltung. Die Maßnahme tritt ab Donnerstag, 20. November 2025, in Kraft. Wer ist betroffen? Alle Geflügelhaltungen ab 50 Tieren. Besonders wichtig ist die strikte Trennung von Enten und Gänsen von anderem Geflügel. Die Tiere müssen in geschlossenen oder zumindest oben vollständig abgedeckten Stallungen gehalten werden. Ziel ist, jeden Kontakt zu infizierten Wildvögeln auszuschließen. Auch betonen die Landesbehörden betonen, dass in ganz Kärnten, unabhängig von der Pflicht, weiterhin höchste Vorsicht notwendig ist. Die Stallhaltepflicht gilt für die Magistrate Klagenfurt und Villach sowie 62 Gemeinden in den Bezirken Hermagor, Klagenfurt-Land, St. Veit, Spittal/Drau, Villach-Land, Völkermarkt, Wolfsberg und Feldkirchen.

Gefordert wird insbesondere: Keine Fütterung im Freien

Kein Zutritt von Wildvögeln zu Wasserstellen

Strikte Hygieneregeln auf allen Betrieben

Einschätzung der Behörden

Die Landesveterinärdirektionen warnen vor einem erhöhten Infektionsdruck durch Wildvögel, besonders entlang von Flussläufen, Seen und Feuchtgebieten. Die regelmäßigen Funde infizierter Wildtiere zeigen, dass das Virus zwar primär von Zug- und Wasservögeln getragen wird, aber jederzeit auf Hausgeflügel übertreten kann. Für Menschen besteht laut AGES kein erhöhtes Risiko. Infektionen durch Kontakt mit Geflügelfleisch oder Eiern sind bisher nicht bekannt.