Kärntner Lego-Betrüger wird rückfällig, „bekommt“ drei weitere Jahre

Nicht zum ersten Mal darf der 27-Jährige ein Urteil gegen sich mit anhören. Der Kärntner, bekannt auch als „Lego-Betrüger“, scheint es wieder getan zu haben. Er selbst war vor Gericht geständig, wollte dazu aber keine weiteren Angaben machen. Er soll aus dem Gefängnis heraus wieder online Lego-Sets zum Verkauf angeboten haben, hat diese aber nicht geliefert. Eine Masche, für die der Mann schon einmal verurteilt worden ist. Alles dazu unter anderem hier: Kärntner Lego-Betrüger wurde „rekordschnell rückfällig“: Zwei Jahre Haft.

Mit Handy Betrügereien abgezogen

Für seine Betrügereien soll er sich ein eingeschmuggeltes Handy in der Justizanstalt Rottenstein organisiert haben. Als Privatbeteiligte haben sich dem Strafverfahren sieben Zeugen angeschlossen, ihre Ansprüche wurden allesamt anerkannt. Zusätzlich zur neuen Strafe hat die Staatsanwältin übrigens auch den Widerruf einer vorzeitigen Entlassung während der ersten Haftstrafe des Kärntners gefordert.

„Das kann man als einigermaßen unverfroren ansehen“

Dieser wurde von Richter Gerhard Pöllinger-Sorré nun zu drei weiteren Jahren unbedingter Haft verurteilt. Sowohl die ins Feld geführte Spielsucht des Angeklagten als auch die Anerkennung der Privatbeteiligtenansprüche und das Geständnis seien Milderungsgründe gewesen. Erschwerend wiederum war, dass der 27-Jährige noch in der Zelle wieder rückfällig wurde. „Das kann man als einigermaßen unverfroren ansehen“, so Pöllinger-Sorré. Die bedingte, vorzeitige Entlassung wurde zwar nicht widerrufen, die Probezeit jedoch von drei auf fünf Jahre angehoben. Angeklagter und Staatsanwaltschaft nahmen das Urteil an, es ist somit rechtskräftig. (APA/red, 20.11.25)