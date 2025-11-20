Skip to content
/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein Mann bzw die Silhouette eines Mannes und dahinter Geldbündel.
Ein Kärntner hat den größten Gewinn bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch abgestaubt - und die Millionen nur knapp verpasst.
Kärnten
20/11/2025
Lotto "6 aus 45"

Eine Zahl falsch: Kärntner geht trotzdem mit 105.000 Euro heim

Die Mittwochsziehung bei "Lotto 6 aus 45" hatte keinen Sechser parat. Ein Kärntner darf sich aber über mehr als 105.000 Euro freuen - und räumt damit den größten Gewinn der Ziehung ab.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)

Dabei war es für den Kärntner besonders knapp, fehlte ihm doch nur eine Zahl auf den berühmtberüchtigten Sechser. Stattdessen hatte er aber die Zusatzzahl am Schein, womit er sich immerhin mit mehr als 105.000 Euro „trösten“ kann, wie die „Österreichischen Lotterien“ nun berichten. Auf seinem Lotto-Normalschein war es übrigens der dritte von sechs Tipps, der für ihn zum Erfolg führte. Währenddessen hat es bei LottoPlus keinen Sechser gegeben, beim Joker dafür umso mehr: Gleich sechs Österreicher durften sich über die richtigen Zahlen und das „Ja“ freuen. Alles dazu hier: Je 34.000 Euro gewonnen: Glück meinte es mit sechs Österreichern gut.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 19. November 2025, gezogen:

  • Lotto: 4, 14, 34, 39, 41, 44; Zusatzzahl: 9
  • LottoPlus: 6, 26, 29, 32, 36, 39
  • Joker: 1, 8, 0, 1, 8, 7

