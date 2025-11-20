Coca-Cola-Weihnachtstruck macht heuer gleich zweimal Halt in Kärnten

Seit dem 17. November 2025 ist der Coca-Cola-Weihnachtsmann wieder mit seinem ikonischen Truck in Österreich unterwegs. Und erstmals wird er heuer gleich zweimal in Kärnten Halt machen!

Der Coca-Cola Weihnachtstruck ist wieder auf Tour – 5 Minuten hat berichtet. Sein Weg führt ihn auch diesmal zum Einkaufszentrum „Südpark“ in Klagenfurt. Der Stopp gilt längst als Fixpunkt im Tourplan und findet heuer am 4. Dezember 2025, zwischen 16 und 20 Uhr statt. Bisher war das der einzige Termin in Kärnten. Heuer soll sich das erstmals ändern.

Nächster Halt: Villach!

Denn tags darauf – am 5. Dezember 2025 – legt der Weihnachtstruck heuer auch einen Halt in Villach ein. Genauer gesagt bei der HOFER-Filiale im Ackerweg 1. Fixer Bestandteil ist auch dort das Coca-Cola Weihnachtsdorf mit Mitmachaktionen für die ganze Familie. „Wer möchte, kann sich eine personalisierte Coca-Cola Dose kaufen und als Erinnerung mit nach Hause nehmen oder ein Erinnerungsfoto machen“, heißt es vonseiten des Lebensmittelhändlers. Der Truck mit dem Coca-Cola Weihnachtsmann trifft pünktlich um 17 Uhr ein.

Weitere Stopps in ganz Österreich

In Summe legt der Weihnachtstruck 24 Abstecher in ganz Österreich ein. Enden wird die Tour am 18. Dezember in Wien. Bei allen Zwischenstopps läuft es gleich ab: Von 16 bis 20 Uhr findet das Event statt. Um 17 Uhr wird der Truck einfahren. Mehr dazu unter: On the road again: Der Coca-Cola-Weihnachtstruck tourt durch Österreich