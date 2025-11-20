Eingeklemmt: Kärntner (40) schreit nach Unfall eine Stunde um Hilfe

Eine Stunde lang rief ein Forstarbeiter (40) in Sommerau in der Marktgemeinde Reichenfels um Hilfe. Ein Baumstamm war ins Rutschen geraten; der dahinterstehende Mann wurde eingeklemmt.

Der 40-jährige Mann aus dem Bezirk Wolfsberg war alleine mit Holzarbeiten beschäftigt. Im Zuge dessen löste er einen Holzstamm von der Seilwinde und setzte damit eine Kettenreaktion in Gang. „Der Traktor geriet auf der schneebedeckten Wiese ins Rutschen, wobei das Polsterschild der Seilwinde gegen den Holzstamm stieß. Dadurch geriet der Stamm in Bewegung und der dahinterstehende Mann wurde im Bereich der Beine eingeklemmt“, schildern die Beamten der Polizeiinspektion Bad St. Leonhard.

Mann ruft eine Stunde um Hilfe

Eine Stunde lang rief der Mann um Hilfe, bis er von einer 59-jährigen Frau gehört wurde. Diese setzte in der Folge die Rettungskette in Gang. „Gleichzeitig kam ein 58-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg mit seinem Traktor an der Unfallstelle vorbei und konnte den Verunfallten mit seinem Kranaufbau befreien“, so die Polizisten weiter. Anschließend wurde er vom Rettungshubschrauber C11 ins UKH Klagenfurt geflogen.