Kärntner (25) lädt E-Zigarette auf und erlebt böse Überraschung

Eine defekte E-Zigarette löste am Donnerstag ein Feuer in einem Wohnhaus im Bezirk Feldkirchen aus. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Steindorf und Bodensdorf.

Eine böse Überraschung erlebte ein Kärntner (25) als er am Donnerstag von der Arbeit nach Hause kam.

Wie die Beamten der Polizeiinspektion Bodensdorf berichten, war das Gerät an ein Ladegerät angeschlossen und lag auf der Wohnzimmercouch. Rundherum wurden mehrere Einrichtungsgegenstände und Utensilien durch das Feuer vernichtet. „Zudem wurde der gesamte Wohnbereich stark verrußt“, erklären die Einsatzkräfte.

Schreckmoment beim Heimkommen

Der 25-jährige Bewohner war zu dieser Zeit nicht zu Hause. „Als er gegen 12.30 Uhr von der Arbeit nach Hause kam, fand er seinen Wohnbereich völlig verraucht vor“, so die Polizisten. Der Brand war bereits erloschen. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2025 um 16:02 Uhr aktualisiert