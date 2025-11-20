Kärnten trauert um Europa-Verfechter und Altbürgermeister

Er war Veldener Altbürgermeister, ehemaliger HAK-Direktor in Villach und Präsident des Europahauses in Klagenfurt: Nun ist Valentin Petritsch verstorben.

Von 1973 bis 1997 war Valentin Petritsch Bürgermeister der Marktgemeinde Velden am Wörthersee. Seit 1997 war er im Verein „Europahaus Klagenfurt“ aktiv. Zwischen 2016 und 2022 übernahm er dort sogar die Funktion des Präsidenten und prägte dessen inhaltliche Weiterentwicklung nachhaltig. Im Alter von 83 Jahren ist er nun verstorben.

Kärnten nimmt Abschied

Tief betroffen zeigt sich Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ): „Kärnten verliert mit ihm eine Persönlichkeit, die mit großer Überzeugung und Beharrlichkeit für europäische Werte und das europäische Gemeinschaftsgefühl eingetreten ist.“ Petritsch hat über viele Jahre hinweg wesentlich dazu beigetragen, Europa im Alltag der Menschen sichtbar und erlebbar zu machen. Für seine Verdienste erhielt er unter anderem das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Kärnten.