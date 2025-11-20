/ ©pixabay
Kärntner (59) gerät mit Hand in laufende Kreissäge
Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Donnerstagvormittag in einer Garage im Bezirk Spittal an der Drau. Ein 59-Jähriger geriet mit seiner Hand in eine laufende Kreissäge.
Der Mann war gerade mit Tischlerei-Arbeiten beschäftigt, als es passierte: „Er geriet mit seiner rechten Hand in eine laufende Kreissäge und verletzte sich schwer“, so die Beamten der Polizeiinspektion Greifenburg. Nach der ärztlichen Notversorgung musste er vom Rettungshubschrauber C7 ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden.
