Trauer um Gailtaler Gastro-Ikone Herbert Ebner

Ein großer Gastwirt aus Hermagor ist nicht mehr: Herbert "Herti" Ebner ist im Alter von 69 Jahren verstorben.

Seit 1996 führte Herbert „Herti“ Ebner zusammen mit seiner Frau Claudia das Lokal „Hut ab“ in Hermagor. Seinen Gästen war er bekannt als humorvoller und äußerst gastfreundlicher Wirt, der all sein Herzblut in seine Gaststätte steckte. Er organisierte häufig Events wie Konzerte oder Ausstellungen im „Hut ab“. Als das Lokal im Jahr 2023 schloss, machte er das „Hüttchen“ zu seiner zweiten Heimat. Der Imbissstand am Gailufer wurde zur beliebten Einkehr für Radfahrer.

Bestürzung über plötzliches Ableben

„Herti“ hinterlässt seine Frau, sowie seinen Sohn Manuel, und zwei Enkelkinder, die für den Familienmensch sein ganzer Stolz waren. Die Trauer im Gailtal um das Original ist groß, bei Familie, Freunden und Stammgästen. Verabschiedet wird Herbert Ebner am Samstag, dem 27. Dezember 2025 um 15 Uhr am Stadtfriedhof Hermagor.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2025 um 18:51 Uhr aktualisiert