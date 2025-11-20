Kärnten investiert in Tourismus-Nachwuchs

Ziel der gemeinsamen Initiative des Landes und der Wirtschaftskammer Kärnten ist es, durch praxisnahe Angebote das Interesse für einen Ausbildungsweg im Tourismus bereits in jungen Jahren zu wecken. So will man langfristig dem Fachkräftemangel entgegenwirken. „Mit ‚Get a Job‘ zeigen wir, welche vielfältigen Chancen, spannenden Karrieremöglichkeiten und hochwertigen Ausbildungswege unsere Tourismusbranche zu bieten hat“, betont der zuständige Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). Bis zu 150.000 Euro stellt das Tourismusreferat bis 2028 dafür zur Verfügung.

Über 12.000 Jugendliche haben daran teilgenommen

Allein im vergangenen Jahr nahmen rund 1.500 Schüler aus 36 Schulen an 77 Workshops teil. „Diese Zahlen zeigen, dass das Interesse an der Kampagne deutlich steigt. Auch die durchwegs positiven Rückmeldungen von Jugendlichen, Lehrkräften und Partnerbetrieben befeuern diesen Trend“, so Schuschnig. Daher wird die Initiative in den kommenden Jahren gezielt ausgeweitet. „Jeder investierte Euro zahlt sich hier mehrfach aus – für die Betriebe, die Region und die Zukunft des Tourismus“, erklärt Josef Petritsch, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Kärnten. Durchgeführt wird die Kampagne vom Verein BEN (Berufseingliederung und Nachwuchskräfteförderung). Auch das Arbeitsmarktservice (AMS) und das Berufsinformationszentrum (BIZ) sind Teil des Projekts.