/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt verschneite Zweige.
Der Freitag startet in Kärnten winterlich.
Kärnten
20/11/2025
Wetterausblick

Schnee zum Frühstück: Kärnten startet winterlich in den Freitag

Winterliche Bedingungen warten am Freitagmorgen auf die Kärntner. Erst im Laufe des Vormittags lässt der Schneefall nach. Die Temperaturen zeigen sich regional sehr unterschiedlich.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(74 Wörter)

Der Freitag startet in Kärnten mit leichtem Schneefall, der jedoch im Laufe des Vormittags nachlässt. „Später am Nachmittag können die Wolken sogar ein wenig auflockern“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria. In höheren Tälern müssen sich die Kärntner allerdings auf leichten Dauerfrost einstellen. Demgegenüber sind im Lavanttal bis zu 3 Grad möglich.

