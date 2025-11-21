Eistage und Neuschnee: Winter legt in Kärnten und Osttirol nach

Nach den Schneefällen der vergangenen Tage stellt sich in Kärnten und Osttirol nun klirrende Kälte ein. Bereits Sonntagfrüh werden Temperaturen bis zu minus 15 Grad erwartet.

Nach dem Schneefall der vergangenen Tage folgt am Wochenende frostige Kälte. Sonntagfrüh werden Temperaturen bis minus 15 Grad erwartet. Anfang nächster Woche deutet sich ein neues Italientief an, das erneut ergiebigen Schneefall nach Kärnten und Osttirol bringen könnte.

Aktuelle Schneehöhen: Katschberg führt mit 23 Zentimetern

Die Kaltfront der vergangenen Tage hat in Kärnten und Osttirol verbreitet Schnee gebracht. „Am meisten geschneit hat es bislang in den Karawanken und in den Nockbergen, aber auch im oberen Gailtal sowie im Lesachtal. Am Katschberg sind seit Donnerstag rund 20 Zentimeter Neuschnee dazu gekommen. Nur wenig Niederschlag ist durch eine ungünstige Anströmung im Mölltal gefallen“, heißt es aus einem aktuellen Bericht von Tauernwetter.at.

Schneehöhen am 21. November (gemessen um 5.30 Uhr): Katschberg: 23 Zentimeter

23 Zentimeter Loiblpass: 21 Zentimeter

Flattnitz: 17 Zentimeter

Bad Bleiberg: 15 Zentimeter

Sillian: 14 Zentimeter

St. Jakob/Def.: 13 Zentimeter

Kornat/Lesachtal: 12 Zentimeter

Kanzelhöhe: 11 Zentimeter

Gnesau: 10 Zentimeter

Bad Kleinkirchheim: 10 Zentimeter

Kötschach-Mauthen: 8 Zentimeter

Kölnbreinsperre: 8 Zentimeter

Lienz: 4 Zentimeter

Arriach: 4 Zentimeter

Weitensfeld: 4 Zentimeter

Kals/Großglockner: 3 Zentimeter

Bad Eisenkappel: 3 Zentimeter

Großkirchheim: 1 Zentimeter

Mallnitz: 1 Zentimeter

Spittal/Drau: 1 Zentimeter

Preitenegg: 1 Zentimeter

Hermagor: 1 Zentimeter

Friesach: 1 Zentimeter

Am Wochenende wird es frostig

Am Wochenende soll es in vielen Regionen Kärntens und Osttirols eiskalt werden. Auch tagsüber können die Temperaturen durchgehen unter dem Gefrierpunkt bleiben. Am Samstag dominieren weiterhin die Wolken, auch wenn sich die Sonne gelegentlich kurz blicken lässt. Leichter, unergiebiger Schneefall ist nur stellenweise im Bereich der Sau- und Koralpe sowie direkt am Tauernhauptkamm zu erwarten. „Es kühlt weiter ab, die Temperaturen erreichen selbst tagsüber nur mehr minus 2 bis plus 2 Grad. Damit steht in vielen Regionen ein Eistag bevor – das heißt, die Temperatur bleibt auch tagsüber durchgehend unter dem Gefrierpunkt“, prognostiziert David Kaufmann, der Experte von Tauernwetter.at.

Sonntag: Zweiter Eistag in Folge

Am Sonntag überwiegt zwar der Sonnenschein, es ist für November aber ausgesprochen kalt. „In den Morgenstunden werden die Tiefstwerte im zweistelligen Minusbereich liegen. Auch tagsüber werden nicht mehr als minus 5 bis 0 Grad, vereinzelt bis zu plus 1 Grad erreicht. Es steht also auch in den großen Tälern und Becken ein Eistag bevor – in etlichen Gebieten sogar der zweite Eistag in Folge“, heißt es in dem Bericht.

Wetterausblick: Italientief bringt erneut Schneefall

Der Montag bleibt weiterhin kalt und startet wieder überall frostig. Teils zeigt sich noch die Sonne, teils überwiegen bereits die Wolken. Diese verdichten sich jedoch rasch überall, und entlang der südlichen Landesgrenze setzt nach und nach erster Schneefall ein, der sich im Laufe des späten Nachmittags und Abends auf das gesamte Bundesland ausbreiten dürfte. In tiefsten Lagen können sich dabei auch wieder einzelne Regentropfen unter den Niederschlag mischen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen minus 2 und plus 3 Grad. Am Dienstag bleibt das Italientief nach aktuellem Stand wetterbestimmend und bringt in allen Regionen neuerlich Schneefall, wobei besonders entlang der Karawanken größere Neuschneemengen zu erwarten sind. Die Tageshöchstwerte liegen dann zwischen minus 2 und plus 1 Grad, lautet die aktuelle Prognose.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2025 um 06:53 Uhr aktualisiert