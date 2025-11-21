Indoorplantage entdeckt: Polizei findet über 50 Cannabispflanzen

Nach einer anonymen Anzeige aus der Bevölkerung stieß der Kriminaldienst des Bezirkspolizeikommandos Spittal an der Drau in der Wohnung eines 40-Jährigen auf eine professionelle Indooranlage zur Aufzucht von Cannabispflanzen.

Aufgrund einer anonymen Anzeige aus der Bevölkerung wurden seitens des Kriminaldienstes der Bezirkspolizeikommandos Spittal an der Drau Suchtmittelerhebungen gegen einen 40-jährigen Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau geführt. Am 20. November 2025 erfolgte eine freiwillige Nachschau an dessen Wohnadresse.

Cannabispflanzen wurden sichergestellt

Dabei konnten die Beamten im Schlafzimmer des Mannes eine professionelle Indoorplantage zur Aufzucht von Cannabispflanzen sicherstellen. In der Indoorplantage befanden sich 24 Cannabispflanzen mit einer Höhe bis zu 70 Zentimeter und 28 Cannabissetzlinge und Keimlinge. Des Weiteren konnten im Schlafzimmer des Beschuldigten mehrere hunderte Gramm trockenes, gebrauchsfertiges Cannabiskraut aus einer vorherigen Cannabis-Indoor-Plantage sowie auch eine digitale Feinwaage vorgefunden werden.

Mann wird angezeigt

Sämtliche Gegenstände wurden vorläufig sichergestellt und werden dem Landesgericht Klagenfurt abgeführt werden. Im Zuge der Vernehmung konnte dem Beschuldigten der Konsum von Cannabiskraut und die Aufzucht einer vorherigen Cannabis-Indoor-Plantage mit Cannabispflanzen nachgewiesen werden. Der Beschuldigte gab an, die illegalen Suchtmittel ausschließlich für den Eigenbedarf hergestellt und besessen zu haben. Der 40-Jährige wird nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt werden.