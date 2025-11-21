„Zukunft Pflege“: bfi-Kärnten startet Bildungsschiene Süd

Mit der Fachveranstaltung „Zukunft Pflege“ am bfi-Wolfsberg/St. Stefan setzt das bfi-Kärnten ein klares Signal: Moderne Pflegeausbildung braucht gleichzeitig Technikkompetenz, Empathie und Raum zum sicheren Üben. In praxisnahen Simulationen, Alters- und Perspektivwechseln sowie Impulsvorträgen erleben die Teilnehmer, wie Aus- und Fortbildung die Brücke zwischen Menschlichkeit und digitalen Innovationen schlägt – und wie die Pflege von morgen konkret gestärkt werden kann.

Überregionales Projekt: Bildungsschiene Süd

Aber nicht nur der steigende Pflegebedarf, sondern auch der zunehmende Fachkräftemangel und der rasche technologische Wandel stellen uns immer mehr vor große Herausforderungen. Aus diesem Spannungsfeld heraus entsteht derzeit ein neues, überregionales Projekt: die Bildungsschiene Süd des bfi-Kärnten. Sie versteht sich als strategische Klammer, die bestehende Bildungsangebote entlang der Südachse Kärntens besser sichtbar macht, neue individuelle Bildungsmöglichkeiten schafft, stärker vernetzt und gezielt weiterentwickelt. Worum es konkret geht? Um das große Ganze: Kräfte bündeln, statt Parallelstrukturen ausbauen, Synergien zwischen Bildungszentren, Unternehmen und Sozialpartnern nutzen, Qualifizierung dort anbieten, wo Menschen leben und arbeiten und dennoch das ganze Bundesland im Blick behalten.

Koralmbahn im Fokus

Die Bildungsschiene Süd des bfi-Kärnten nimmt dabei bewusst auch die neue Koralmbahn in den Fokus. Sie verbindet Regionen, Arbeitsmärkte und Lebensrealitäten und schafft damit auch für Bildung eine neue Achse. Künftig sollen Qualifizierungsangebote so gedacht werden, dass Menschen entlang dieser Verbindungslinie schneller, einfacher und vernetzter lernen können. „Mit der Bildungsschiene Süd wollen wir das, was schon heute an vielen Orten gut gelingt, zu einem schlüssigen Gesamtbild verbinden“, betont Gottfried Pototschnig, Geschäftsführer des bfi-Kärnten. „Es geht darum, unsere Stärken gezielt zu verknüpfen und gemeinsam Antworten auf die Fachkräftesituation in der Südregion zu geben.“

Bildungsschiene Süd nimmt Fahrt auf

Der Auftakt „Zukunft Pflege“ zeigt exemplarisch, wohin die Reise geht: Lernen in realitätsnahen Settings, vernetzte Angebote über Regionen hinweg und ein klares Ziel – Menschen für die verschiedensten Berufe zu gewinnen, Kompetenzen zu vertiefen und Teams nachhaltig zu stärken. Welche Stationen die Bildungsschiene Süd in den nächsten Monaten genau ansteuern wird, welche Partner mit an Bord kommen und wie sich Unternehmen und Fachkräfte einbringen können, wird in den kommenden Monaten schrittweise präsentiert. Fest steht: Die bfi-Bildungsschiene Süd nimmt Fahrt auf und wird die Bildungslandschaft im Süden Kärntens nachhaltig in Bewegung bringen.