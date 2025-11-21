Lebenshilfe Kärnten eröffnet inklusives Brauhaus im Herzen Wolfsbergs

Die Lebenshilfe Kärnten eröffnet am 9. Dezember das neu renovierte „Das Brauhaus“ im

ehemaligen Brauhof Franz Josef in der Herrengasse in Wolfsberg. Nach einer rund

einjährigen, behutsam umgesetzten Renovierungsphase wird das traditionsreiche Haus nun zu einem inklusiven Gastronomiebetrieb. Die offizielle Eröffnungsfeier findet am 11. Dezember statt.

Ein einzigartiges Konzept wird umgesetzt

Mit dem inklusiven Brauhaus setzt die Lebenshilfe Kärnten ein einzigartiges Konzept um und geht hier neue Wege der Inklusion: Erstmals, wird hier der Begriff der Behinderungen weiter gefasst und es werden hier nicht nur Menschen mit intellektuellen oder mehrfachen Behinderungen beschäftigt, sondern auch andere benachteiligte Gruppen – etwa Personen im psychischen Spektrum oder Menschen mit Burnout-Erfahrungen. Ziel ist es, die UN-Behindertenrechtskonvention konsequent umzusetzen und Chancengleichheit sowie gesellschaftliche Teilhabe weit über bestehende Zielgruppen hinaus zu leben. „Partizipation und Chancengleichheit bedeutet, die Gesellschaft für alle zu öffnen“, betont Anton Henckel-Donnersmarck, Präsident der Lebenshilfe Kärnten.

Gastronomie trifft Tradition & Inklusion

Geleitet wird das Küchenteam von Bernhard Jandl, einem in der Region bekannten Koch, der bereits seit über einem Jahr im TeeCafè „Lebensg`fühl“ begeistert – besonders mit seinem beliebten Schweinsbraten. Die gewerberechtliche Geschäftsführung übernimmt Wolfgang Glanznig, der gemeinsam mit Jandl ein umfangreiches Menü entwickelt hat: eine Mischung aus klassischen Gasthausgerichten, Brauhaus-Spezialitäten und internationaler Küche. Dem Gastro-Duo ist „Das Brauhaus“ eine besondere Herzensangelegenheit: „Wer sagt eigentlich, wer normal ist und wer nicht? Jemandem im Leben eine Chance zu geben und etwas Gutes zu tun, das ist uns sehr wichtig und über das und die gute Küche soll man reden.“

Arbeitsplätze mit Perspektive und Sozialversicherung

Arbeitsplätze mit Gehalt und Sozialversicherung für benachteiligte Gruppen entstehen in Küche, Service, Reinigung, Lager und Büro. Ein multiprofessionelles Team aus Gastronomie-Fachkräften sowie pädagogischem und psychologischem Personal wird die Mitarbeiter unterstützen und bestmöglich ausbilden. Ein übergeordnetes Ziel ist es, gemäß dem Nationalen Qualifikationsrahmen auszubilden und langfristig Arbeitskräfte an andere Arbeitgeber zu vermitteln. Das diverse Team wird in Zusammenarbeit mit der Abteilung 4 des Landes Kärnten, weiteren Sozialträgern wie zum Beispiel Autark sowie dem AMS Wolfsberg

zusammengestellt.

Abläufe werden noch verfeinert

Besonders erfreulich ist, dass aus dem inklusiven „Projekt 27“, – einem Beschäftigungsprojekt der Lebenshilfe Kärnten, des Land Kärntens und der EU – auch ein Teilnehmer übernommen werden kann: Thomas R., der bereits ein Praktikum absolviert hat, erhält eine sozialversicherungspflichtige Anstellung in der Küche und wird künftig die Vorbereitungsarbeiten übernehmen. „Ich arbeite gerne in der Küche und schneide gerne Gemüse“, erzählt er nüchtern, aber mit Stolz. „Ich möchte mein eigenes Gehalt verdienen, und beschäftigt sein und nicht 24/7 zu Hause sein“, ergänzt Fabian B. zukünftiger Service-Angestellter mit psychischer Erkrankung, der sich auf seinen neuen Job sehr freut, weil er dort nach seinen Angaben so akzeptiert wird, wie er ist. Jetzt vor der offiziellen Eröffnung nimmt sich das Brauhaus Zeit für einen behutsamen Probebetrieb, um Abläufe zu verfeinern und damit sich das inklusive und multidisziplinäre Team gut einspielen kann.

Renovierung: Nachhaltig und behutsam umgesetzt

Viele Menschen haben sich in den vergangenen Monaten gefragt, was hinter den lang verschlossenen Türen geschieht. Die Lebenshilfe Kärnten hat das ehemalige Wirtshaus

gepachtet und sich bewusst für eine ressourcenschonende Renovierung entschieden. Schritt für Schritt wurden alte Möbel aufgearbeitet, historische Elemente bewahrt und in ein modernes Gesamtkonzept integriert. Die Familie Kraschowitz kam dem Projekt entgegen – ein wichtiger Beitrag, der die Realisierung des Sozialprojekts erleichtert hat. Für den Umbau arbeiteten die Innenraum-Designerin Magdalena Sterling und die Tischlerei Sterling eng mit der Lebenshilfe Kärnten zusammen und trugen maßgeblich zur gemütlichen und modernen Atmosphäre im Brauhaus bei. Um größtmögliche Transparenz sicherzustellen, wurde für den Betrieb eine eigene gemeinnützige GmbH gegründet, die jährlich extern wirtschaftsgeprüft wird. Damit bleibt gewährleistet, dass finanzielle Mittel klar getrennt und ausschließlich zweckgebunden eingesetzt werden.

©Lebenshilfe Kärnten Pädagogische Leitung vom Brauhaus Tanja Zobic, Assistentin Vanessa Ladinig und Florina Freudelsberger freuen sich auf die Eröffnung im Dezember.

„Aufs Leben“ – Ein Ort für Begegnung und Gemeinschaft

Unter dem Slogan „Aufs Leben“ setzt das inklusive Brauhaus ein starkes Zeichen: Für Gemeinschaft, Selbstbestimmung, Vielfalt und die Freude am Zusammensein. Denn wie man weiß – beim Feiern kommen die Menschen zusammen. Mit dem Brauhaus entsteht in Wolfsberg ein neuer, lebendiger Treffpunkt – ein Ort, an dem Tradition und Moderne, Kulinarik und soziales Engagement, Professionalität und Herz zusammenfinden.

Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Mittwoch: 9 bis 23. Uhr

Donnerstag, Freitag, Samstag: 9 bis 2 Uhr

Sonn- und Feiertags: 9 bis 15 Uhr

Adresse: Herrengasse 14, 9400 Wolfsberg

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2025 um 10:58 Uhr aktualisiert