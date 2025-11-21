SMS-Betrug: 20-Jähriger verliert mehrere Hundert Euro

Ein 20-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt wurde Opfer eines SMS-Betrugs: Nach dem Klick auf einen gefälschten FinanzOnline-Link gab er telefonisch drei Überweisungen frei.

Ein 20 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Völkermarkt erhielt am 19. November einen Link via SMS zu einem vermeintlichen Abschluss der Registrierung seines FinanzOnline Zugangs. Der Mann klickte auf den Link und folgte den Anweisungen.

Opfer tätigte drei Überweisungen

Daraufhin wurde er telefonisch kontaktiert und dazu verleitet, insgesamt drei Überweisungen von seinem Konto freizugeben. Ihm entstand dadurch ein Schaden von einigen Hundert Euro im unteren vierstelligen Bereich, den er nun zur Anzeige brachte.