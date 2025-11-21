Klage: Ex-Heimkind will 30.000 Euro von Land Kärnten

Ein früheres Heimkind - heute ist der Mann 44 Jahre alt - erhebt Gewaltvorwürfe gegen seine ehemalige Pflegefamilie und ein Kinderheim. Er will vom Land Kärnten 30.000 Euro Entschädigung.

Der 44-Jährige berichtet unter anderem von Gewalt durch seine ehemalige Pflegefamilie und in einem Kinderheim. Tatsächlich wurde er dafür bereits über die Opferschutzkommission des Landes mit 18.000 Euro entschädigt. Die Forderung nach mehr Geld weist die Behörde nun zurück. Laut einem Bericht der Kleinen Zeitung, startet deshalb am Freitag ein Zivilprozess.

Entschädigung für ehemalige Heimkinder

Kinder, die von 1945 bis 1999 in fremden Obhutseinrichtungen lebten und Gewalt oder Missbrauch erfuhren, bekamen über die zuständige Kommission eine Entschädigung. Es war ein Versuch, Opfern den Gerichtsweg zu ersparen. Die Schilderungen der ehemaligen Heimkinder werden mit den vorhandenen Akten und einem psychologischen Gutachten auf Plausibilität überprüft. Anschließend erfolgt eine Entschädigung. Bisher gingen 745 Meldungen ein. In 549 Fällen wurden Entschädigungszahlungen geleistet. Insgesamt wurden aus dem Opferhilfefonds des Landes mehr als vier Millionen Euro gezahlt, hieß es beim Land auf APA-Anfrage. [APA / Red. 21.11.2025]