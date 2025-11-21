Motorrad in zwei Teile gerissen: Alko-Lenker nach Unfall vor Gericht

1,4 Promille im Blut: Ein Alko-Lenker aus Wien (37) ignorierte im August eine Stopptafel in St. Veit/Glan. Es kam zu einem heftigen Unfall mit einem Motorradfahrer. Jetzt steht er wegen fahrlässiger Körperverletzung vor Gericht.

Ein stark betrunkener Wiener soll im August einen schweren Verkehrsunfall in St. Veit verursacht haben. Jetzt steht er vor Gericht.

Wie berichtet, kam es Mitte August zu einem schweren Verkehrsunfall bei einer Kreuzung in St. Veit an der Glan. Ein Wiener überfuhr eine Stopptafel und kollidierte in der Folge mit einem Motorradfahrer (21). Dieser prallte mit voller Wucht gegen die linke Seite des Autos. Das Bike wurde dabei in zwei Hälften gerissen; das Auto gegen die Fassade eines Mehrparteienhauses geschleudert. Der Kärntner wurde in der Folge ins Krankenhaus eingeliefert. Mehr dazu unter: Motorrad bei schwerem Unfall in Kärnten in zwei Teile gerissen.

Verdacht auf fahrlässige Körperverletzung

Ein Alkotest bei dem Wiener verlief positiv. Wie aus dem aktuellen Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurts hervorgeht, hatte er zum Zeitpunkt des Unfalls 1,42 Promille im Blut. Am kommenden Dienstag, dem 25. November 2025, muss er sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Für ihn gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Als Richterin fungiert Claudia Bandion-Ortner.