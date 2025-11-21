Emotionale Zeremonie: Eltern nahmen Abschied von ihren Sternenkindern

Bei der Gedenkstätte für Sternenkinder am Friedhof Wolfsberg nahmen Eltern am Mittwoch Abschied von ihren Babys, welche in den vergangenen Monaten im LKH Wolfsberg tot zur Welt kamen.

„Diesmal nahmen wir Abschied von fünf kleinen Seelen, die den Himmel sahen, noch bevor sie das Licht der Welt erblicken konnten“, erzählt Marlies Gobold, dienstführende Hebamme im LKH Wolfsberg, die 2017 die Gedenkstätte für Sternenkinder am Friedhof Wolfsberg initiiert hat. Zweimal jährlichen finden seither Beisetzungen statt.

LKH-Mitarbeiter begleiten Eltern beim Abschied

„Dies ist vor allem für die hinterbliebenen Eltern ein wichtiges Ritual in der Trauerarbeit. Wir, Hebammen bzw. Mitarbeiter der Pflege und Seelsorger des LKH Wolfsberg, sind bei den Verabschiedungen am Friedhof immer dabei, um den Eltern Vertrautheit und Sicherheit zu geben“, so Gobold abschließend. Auch für sie ist es jedes Mal sehr emotional: „Sternenkinder zeigen mir, wie nah Freude und Trauer zusammenliegen“.