Schneefall lässt zum Start ins Wochenende nach

Wolken bleiben am Samstag vor allem in Mittel- und Unterkärnten meist dicht. Hier sorgt der Randbereich eines Mittelmeertiefs noch für die trübe Stimmung. „Abgesehen von ein paar Schneeflocken im Bereich der Karawanken bleibt es aber trocken“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria. Etwas besser sieht die Lage in den westlichen Landesteilen Kärntens aus. Dort kündigt sich zeitweise sogar sonniges Wetter an. Allerdings bleibt es frostig. Die „Höchstwerte“ bewegen sich zwischen minus 1 und plus 3 Grad. In den prädestinierten Föhntälern im Norden bläst zudem kalter Nordwind.