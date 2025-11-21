Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Wörthersee mit Wolken am Himmel.
Der Samstag wird in Kärnten frostig.
Kärnten
21/11/2025
Wetterausblick

Schneefall lässt zum Start ins Wochenende nach

Am Samstag bleibt es in Kärnten weitgehend trocken, nur vereinzelt fallen Schneeflocken. Es bleibt aber frostig. Die Temperaturen steigen kaum über den Gefrierpunkt hinaus.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(103 Wörter)

Wolken bleiben am Samstag vor allem in Mittel- und Unterkärnten meist dicht. Hier sorgt der Randbereich eines Mittelmeertiefs noch für die trübe Stimmung. „Abgesehen von ein paar Schneeflocken im Bereich der Karawanken bleibt es aber trocken“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria. Etwas besser sieht die Lage in den westlichen Landesteilen Kärntens aus. Dort kündigt sich zeitweise sogar sonniges Wetter an. Allerdings bleibt es frostig. Die „Höchstwerte“ bewegen sich zwischen minus 1 und plus 3 Grad. In den prädestinierten Föhntälern im Norden bläst zudem kalter Nordwind.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: