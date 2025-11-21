Neun Orte betroffen: Trinkwasser-Verunreinigung in Liebenfels

Bei einer routinemäßigen Trinkwasseruntersuchung wurde eine leichte Verunreinigung festgestellt. Konkret handelt es sich um „intestinale Enterokokken 1 KBE/100 m!“. „Es besteht keine akute Gesundheitsgefahr, jedoch wird vorsorglich empfohlen, das Leitungswasser vor dem Trinken oder der Verwendung in der Küche einmal aufzukochen“, heißt es von der Marktgemeinde Liebenfels auf Facebook. „Die Nutzung als Brauchwasser unterliegt keiner Beschränkung. (Körperpflege, Duschen und Baden, Geschirrspülen, Wäsche waschen etc.)“.

Betroffene Ortschaften

Bärndorf

Hardegg

Hohenstein

Lorberhof

Metschach

Pulst

Weitensfeld

Zmuln

Zweikirchen

„Wir arbeiten bereits intensiv daran, die Wasserqualität wieder vollständig herzustellen. Sobald das Trinkwasser wieder ohne Einschränkungen genutzt werden kann, informieren wir Sie umgehend“, so die Marktgemeinde weiter.