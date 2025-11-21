Neun Orte betroffen: Trinkwasser-Verunreinigung in Liebenfels
Bei einer Routineprüfung in Liebenfels wurde eine leichte Verunreinigung des Trinkwassers (Enterokokken) festgestellt.
Bei einer routinemäßigen Trinkwasseruntersuchung wurde eine leichte Verunreinigung festgestellt. Konkret handelt es sich um „intestinale Enterokokken 1 KBE/100 m!“. „Es besteht keine akute Gesundheitsgefahr, jedoch wird vorsorglich empfohlen, das Leitungswasser vor dem Trinken oder der Verwendung in der Küche einmal aufzukochen“, heißt es von der Marktgemeinde Liebenfels auf Facebook. „Die Nutzung als Brauchwasser unterliegt keiner Beschränkung. (Körperpflege, Duschen und Baden, Geschirrspülen, Wäsche waschen etc.)“.
Betroffene Ortschaften
- Bärndorf
- Hardegg
- Hohenstein
- Lorberhof
- Metschach
- Pulst
- Weitensfeld
- Zmuln
- Zweikirchen
„Wir arbeiten bereits intensiv daran, die Wasserqualität wieder vollständig herzustellen. Sobald das Trinkwasser wieder ohne Einschränkungen genutzt werden kann, informieren wir Sie umgehend“, so die Marktgemeinde weiter.