©Montage: Canva Pro/Screenshot Marktgemeinde Liebenfels
Bild auf 5min.at zeigt eine Warnung für Trinkwasser.
In neun Ortschaften der Marktgemeinde Liebenfels gilt ab sofort ein Abkochgebot.
Liebenfels
21/11/2025
Abkochen

Neun Orte betroffen: Trinkwasser-Verunreinigung in Liebenfels

Bei einer Routineprüfung in Liebenfels wurde eine leichte Verunreinigung des Trinkwassers (Enterokokken) festgestellt.

von Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)

Bei einer routinemäßigen Trinkwasseruntersuchung wurde eine leichte Verunreinigung festgestellt. Konkret handelt es sich um „intestinale Enterokokken 1 KBE/100 m!“. „Es besteht keine akute Gesundheitsgefahr, jedoch wird vorsorglich empfohlen, das Leitungswasser vor dem Trinken oder der Verwendung in der Küche einmal aufzukochen“, heißt es von der Marktgemeinde Liebenfels auf Facebook. „Die Nutzung als Brauchwasser unterliegt keiner Beschränkung. (Körperpflege, Duschen und Baden, Geschirrspülen, Wäsche waschen etc.)“.

Betroffene Ortschaften

  • Bärndorf
  • Hardegg
  • Hohenstein
  • Lorberhof
  • Metschach
  • Pulst
  • Weitensfeld
  • Zmuln
  • Zweikirchen

„Wir arbeiten bereits intensiv daran, die Wasserqualität wieder vollständig herzustellen. Sobald das Trinkwasser wieder ohne Einschränkungen genutzt werden kann, informieren wir Sie umgehend“, so die Marktgemeinde weiter.

