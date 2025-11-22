Frontalcrash in Kurve: Ein Verletzter bei Unfall in Spittal an der Drau

Ein 41-jähriger Lenker geriet am Freitagmorgen im Bezirk Spittal an der Drau auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen - das teilte die Landespolizeidirektion Kärnten mit.

Geriet in den Gegenverkehr: In Spittal an der Drau kam es zu einem Verkehrsunfall.

Am 21. November kam es im Bezirk Spittal an der Drau zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein 41-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Spittal an der Drau geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Auto eines 30-jährigen Mannes, ebenfalls aus dem Bezirk Spittal an der Drau.

Krankenhausbesuch und Sachschaden

Im Fahrzeug des 30-Jährigen befand sich auch seine fünfjährige Tochter auf dem Beifahrersitz. Während der 41-jährige Unfallverursacher Verletzungen unbestimmten Grades erlitt und in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht werden musste, blieben der zweite Lenker sowie das Kind unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.