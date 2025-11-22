Karte zeigt: Das sind aktuell die kältesten Orte Kärntens

Brrr...! Frostige Temperaturen kündigen die Meteorologen der Geosphere Austria für das Wochenende in Kärnten an. Auf einer Karte wird sichtbar, in welchen Regionen es aktuell am kältesten ist.

Zwar hat der Schneefall in Kärnten am Samstag nachgelassen, es bleibt aber vorerst frostig in Kärnten. Die Meteorologen der Geosphere Austria warnen sogar vor erhöhter Kältebelastung. Selbst tagsüber werden die Temperaturen vermutlich nicht über den Gefrierpunkt hinausklettern. In den frühen Morgenstunden lagen sie zum Teil sogar weit darunter! Auf den Bergen wurden sogar Minusgrade im zweistelligen Bereich gemessen. So hatte es auf Höhe der Messstation der Villacher Alpe gegen 7.30 Uhr lediglich minus 12,1 Grad. Noch kälter war es am Sonnblick mit minus 20,2 Grad!

©Geosphere Austria Vor allem in Oberkärnten ist in den nächsten 24 Stunden mit erhöhter Kältebelastung zu rechnen.

Karte zeigt kälteste Orte Kärntens

Angenehmer war es da schon in Kärntens Städten. So wurden in Villach minus 0,3 und in Klagenfurt plus 0,3 Grad gemessen. Damit zählten sie eher nicht zu den Kältepolen. Im Gegensatz zu Kötschach-Mauthen, das in der Hitliste der Geosphere Austria ganz oben rangierte. Minus 7,1 Grad wurden in der Oberkärntner Marktgemeinde gemessen. Den zweitniedrigsten Wert gab es in der Gemeinde Lesachtal in Kärnten. Konkret in der Ortschaft Kornat mit minus 6,8 Grad. Aber auch in der Gurktaler Marktgemeinde Weitensfeld war es nicht gerade gemütlich. Dort zeigten die Thermometer ebenfalls nur minus 5,8 Grad an. Tatsächlich war es im November aber schonmal kälter: So wurde am 23. November 1888 ein Wert von -14,1 Grad in Kötschach Mauthen gemessen.

©Geosphere Austria Eine Karte zeigt: Am Samstagmorgen war es frostig in Kärnten.

In Kärnten wird’s am Wochenende eisig

Nichtsdestotrotz sollten sich die Kärntner am Samstag dick einpacken! Die „Höchstwerte“ klettern auch tagsüber maximal auf plus 3 Grad, wie es vonseiten der Meteorologen heißt. Hinzu kommt kalter Nordwind in den prädestinierten Föhntälern. Auch am Sonntag bleibt es frisch. In der Früh gibt es regional strengen Morgenfrost und auch tagsüber bleibt die Thermometer-Anzeige bei 0 Grad hängen.