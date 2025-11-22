Polizeiaktion in Kärnten: 14 Führerscheine bei Kontrollen eingezogen

Die Landesverkehrsabteilung führte vom 21. auf den 22. November 2025 eine Schwerpunktaktion gegen Alkohol und Drogen am Steuer durch. 14 Führerscheine wurden abgenommen.

Unter Leitung der Landesverkehrsabteilung der Landespolizeidirektion Kärnten fand vom 21. auf den 22. November 2025 ein kärntenweiter Schwerpunkt gegen Alkohol und Drogen am Steuer statt. Dabei wurden insgesamt 14 Führerscheine abgenommen. „Zwölf wegen Lenkens eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinfluss und zwei wegen Lenkens unter Drogeneinfluss“, teilt man seitens der Polizei mit. Weiters wurden 17 Minderalkoholisierungen festgestellt.