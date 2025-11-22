„Eine kalte Winternacht kann tödlich enden“

Das weiß Caritas-Fachbereichsleiterin Katrin Starc nur zu gut. Deshalb startete die Caritas Kärnten mit 1. November wieder die bewährte Winternothilfe für obdachlose Menschen. Ein Anruf beim Kältetelefon kann Leben retten.

Auch heuer appelliert die Caritas Kärnten wieder an die Bürger über das Kältetelefon Hinweise auf Menschen zu geben, die bei eisigen Temperaturen im Freien schlafen. Die Nummer lautet 0463/39 60 60 und ist täglich von 18 bis 6 Uhr. Am anderen Ende sitzen speziell geschulte Mitarbeiter, welche die Anrufenden über die weiteren Schritte informieren. Wenn gewünscht, wird ein warmer Schlafplatz in der Notschlafstelle angeboten oder ein anderes Notquartier vermittelt.

Notschlafstelle schenkt neue Hoffnung

In der Notschlafstelle fand zum Beispiel Herr P. ein Bett und eine warme Mahlzeit. Nach dem Ende einer langjährigen Beziehung verlor er seine Wohnung und bald auch seinen Job. Er hatte keine Meldeadresse mehr und auch kein Einkommen. Wochenlang schlief er im Wald. Dankbar betont er: „Wenn man nichts hat, lernt man es sehr zu schätzen, dass einem ein warmes Essen und eine Jause zur Verfügung gestellt werden.“

Caritas braucht dringend Unterstützung.

„Dass wir bei steigender Not die Winteröffnungszeiten im Eggerheim kürzen müssen, ist eine Katastrophe. Wir glauben jedoch an die Kraft der Gemeinschaft. Gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass wir zusammenhalten“, betont Caritas-Direktor Ernst Sandriesser und bittet die Kärntner Bevölkerung abschließend um Spenden.