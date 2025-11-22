Land schafft neuen freien Seezugang in Döbriach am Millstätter See

Kärnten bekommt einen neuen öffentlichen Seezugang: In Döbriach am Millstätter See entsteht ein frei zugängliches Seeufer, das sowohl Einheimischen als auch Gästen Erholung direkt am Wasser ermöglicht.

Ein neues öffentliches Seeufergrundstück in Döbriach am Millstätter See wird für Einheimische und Gäste zugänglich gemacht. Geplant sind ein kleiner Steg und ein adaptierter Weg – die Umsetzung erfolgt 2026.

Ein weiterer öffentlicher Seezugang – der 32. in Kärnten – wird in der Gemeinde Döbriach am Millstätter See realisiert. Landeshauptmann Peter Kaiser, Initiator der Initiative „Freie Seezugänge“, kündigte die Maßnahme am Samstag an. Den entsprechenden Antrag wird er in der kommenden Regierungssitzung am Dienstag zum Beschluss vorlegen. „Freie Seezugänge für die Kärntnerinnen und Kärntner sowie für unsere Gäste zu sichern und zu schaffen, ist mir ein Herzensanliegen“, betont Kaiser.

Umsetzung im kommenden Jahr

Das 266 Quadratmeter große Seeufergrundstück liegt direkt am Millstätter See, nordwestlich des Campingplatzes, und ist über einen öffentlichen Weg vom nahegelegenen Parkplatz zu Fuß erreichbar. Um den Zugang zum See zu erleichtern, wird ein kleiner Steg errichtet und der bestehende Weg adaptiert. Die Umsetzung ist für das erste Halbjahr 2026 geplant, die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Motorbootabgabe. Die Kosten werden auf rund 80.000 Euro geschätzt. Die Seeuferkommission des Landes Kärnten ist für die Auswahl und Zugänglichmachung von Seegrundstücken verantwortlich. Die acht vertretenen Abteilungen des Landes prüfen die Liegenschaften nach festgelegten Kriterien und kümmern sich gleichzeitig um den ökologischen Zustand der Gewässer sowie den Erhalt des Tier- und Pflanzenbestands.

