Wohnhaus in Wolfsberg wurde Ziel von Einbruch – Tatverdächtiger gefasst

Ein Einfamilienhaus in Wolfsberg geriet am Mittwoch ins Visier unbekannter Einbrecher. Durch eine rasche Fahndung konnte ein Tatverdächtiger gefasst werden, das teilte die Landespolizeidirektion Kärnten mit.

Die Polizei stellte bei der Festnahme des Tatverdächtigen Gegenstände sicher, die aus dem Einbruch in Wolfsberg stammen.

Die Polizei stellte bei der Festnahme des Tatverdächtigen Gegenstände sicher, die aus dem Einbruch in Wolfsberg stammen.

Am Freitag kam es zwischen 16:30 und 19:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Gemeindebereich Wolfsberg. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen; die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unklar.

Festnahme und weiterer Einbruch

Im Zuge der Fahndung konnte ein 20-jähriger chilenischer Staatsangehöriger als Fahrer eines Fahrzeugs mit italienischem Kennzeichen im Bereich Bad St. Leonhard angehalten werden. In seinem Auto wurden Schmuckstücke und eine Spardose sichergestellt, die aus dem Einbruch stammen. Der Verdächtige wurde festgenommen. Nur wenige Stunden später, gegen 21 Uhr, wurde ein weiterer versuchter Wohnhauseinbruch im Gemeindebereich Bad St. Leonhard bei der Polizei angezeigt. Die Ermittlungen dauern an.