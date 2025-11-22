Tradition mit Tiefgang: Wasserrettung lädt zum Christbaumtauchen

Am 20. Dezember 2025 lädt die Wasserrettung Pörtschach wieder zum traditionellen Christbaumtauchen an den Wörthersee. Beginn ist um 17 Uhr.

Im Zuge der Veranstaltung (hier am Aichwaldsee) wird den im Wasser Verunglückten gedacht.

Das Christbaumtauchen hat innerhalb der Wasserrettung eine lange Tradition. Dabei tauchen die ehrenamtlichen Einsatzkräfte mit einem beleuchteten Christbaum auf den Grund des Wörthersees, um jenen zu gedenken, die im Wasser verunglückt sind. Auch heuer findet das stille Gedenken wieder statt.

Andacht und Charity-Abend

Die ökumenische Andacht beginnt um 17 Uhr vor dem Lakes-Hotel in der Augustenstraße in Pörtschach am Wörthersee und wird von der Musikschule Moosburg begleitet. Zudem warten am Seeufer weihnachtliche Heißgetränke. Im Anschluss wartet ein Chartiy Clubbing zu dem die Wasserretter ebenfalls herzlich einladen. Beginn ist um 20 Uhr.

