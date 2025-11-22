Kritische Stimmen zu geplanter Aufenthaltsabgabe: „Nicht tragbar“

Wie berichtet, wird ab 1. November 2026 eine landesweite Aufenthaltsabgabe in Kärnten eingeführt. Diese beträgt 4,50 Euro pro Gast und Nacht beträgt. Mit dem Geld sollen Großprojekte in den Tourismusregionen finanziert werden. Mehr dazu unter: Neue Abgabe: Touristen müssen künftig 4,50 Euro pro Nacht bezahlen.

Kärntner Campingbetriebe gegen neue Abgabe

Zwar gilt für Campingbranche gilt eine gesonderte Taxe in Höhe von 4 Euro; dennoch ist diese zu hoch, wie die Hauptinitiatoren Arndt Burgstaller, Josef Kolbitsch, Georg Mößler, Andreas Pirker und Andries van der Haar erklären: „Wir unterstützen eine Weiterentwicklung des Tourismusgesetzes, aber die geplante Aufenthaltsabgabe ist für Campingbetriebe wirtschaftlich nicht tragbar“, heißt es in einer offiziellen Stellungnahme, welche dem Land Kärnten diese Woche übermittelt worden ist. Über alle Saisonzeiten hinweg würde die Steuer- und Abgabenlast – gemessen am vom Gast tatsächlich bezahlten Preis – teilweise über einem Drittel des Netto-Nächtigungspreises liegen.

Alternativlösung gefordert

„Besonders deutlich zeigt sich die Problematik in der Nebensaison“, wie die Interessensgemeinschaft an einem Beispiel ausführt: Bei ‚Sparkarten‘-Tarifen von 25 bis 29 Euro pro Nacht für zwei Personen würde allein die Anhebung der Aufenthaltsabgabe den Nächtigungspreis um 7,6 bis 14,2 Prozent erhöhen. Gefordert wird daher eine Alternativlösung. Als Vorschlag nennen die Campingbetreiber ein prozentuales Model oder einen gestaffelten Ansatz nach Unterkunftsarten. Es sind übrigens nicht die ersten kritischen Stimmen, welche sich zu der geplante Abgabenerhöhung äußern. Auch ein Touristiker aus Südkärnten meldete sich zu Wort. Mehr dazu unter: Neue Idee für den Tourismus: Parkgebühr statt Kurtaxe.