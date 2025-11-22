Trotz Lebensgefahr: Tourengeher ignorieren Sperre in Kärntner Skigebiet

Die Wintersaison am Goldeck steht bevor – doch momentan herrscht auf den Pisten noch Lebensgefahr. Darum ist das gesamte Skigebiet gesperrt. Doch nicht alle halten sich an das Betretungsverbot.

Am 19. Dezember startet am Sportberg Goldeck die Wintersaison – und die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren. Da die dafür nötigen Arbeiten zu gefährlichen Situationen führen können, ist das gesamte Skigebiet aktuell gesperrt. Doch nicht alle nehmen die Sperre ernst.

Bei Pistenpräparierung herrscht „akute Lebensgefahr“

In den sozialen Medien veröffentlichten die Verantwortlichen des Sportbergs Goldeck eine entsprechende Warnung: „Aufgrund von Beschneiungs- und Verschubarbeiten mit Seilwinde herrscht akute Lebensgefahr!“ Auf Nachfrage von 5 Minuten erklärt Stefanie Hopfgartner von den Goldeck Bergbahnen, warum diese deutlichen Worte notwendig sind: „Die Skitourengeher kommen schon von überall her und es ist wirklich gefährlich. Wenn das Skigebiet nicht offen hat, herrscht strengstes Betretungsverbot!“

Bist du ein Fan vom Skitourengehen? Ja, das ist eines meiner liebsten Winterhobbys. Ich gehe manchmal eine Tour. Nein, ich hab’s probiert und es gefällt mir gar nicht. Ich würde es gern einmal probieren. Ich weiß nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Stahlseil kann leicht übersehen werden

Doch worin besteht die Gefahr genau? Für die Präparierung wird ein Pistenfahrzeug über ein mehrere hundert Meter langes Stahlseil gesichert, das je nach Gelände flach über oder sogar knapp unter der Schneedecke verlaufen. Für jemanden, der zu Fuß unterwegs ist, ist es praktisch nicht erkennbar. Wenn das Pistengerät jedoch eine Kuppe überquert oder wendet, kann das Stahlseil ruckartig emporschnellen. Wenn man darüber stolpert oder hineinläuft, kann das zu lebensbedrohlichen Verletzungen führen. „Das Seil kann einen zerschneiden“, findet Hopfgartner klare Worte. Am Goldeck habe man glücklicherweise noch keine derartigen Fälle gehabt, aber in anderen Skigebieten schon.

„Tourengeher willkommen – aber nicht während der Präparierungsphase“

Auch Betriebsleiter Florian Fina stößt ins gleiche Horn: „Erst gestern kam es zu einer kritischen Situation mit Tourengehern, die sehr nah am Seil waren. Es gibt diverse Videos im Internet, wo man sieht, was da passieren kann.“ Was ihm jedoch wichtig ist: Man wolle Tourengeher auf dem Goldeck nicht generell abschrecken. „Tourengeher sind herzlich willkommen – aber nicht während der Präparierungsphase. Es ist im Sinne von allen, dass es ein gutes Miteinander gibt und dass nichts passiert“, betont er. In diesem Zusammenhang verweist er auch auf die Fahrer der Pistengeräte, die durch Unbefugte in schwierige Situationen gebracht werden können. Auch Hopfgartner betont: „Das ist auch belastend für unsere Mitarbeiter.“

Starker Wind sorgt für Ärger

Und diese haben heuer ohnehin mit schwierigen Bedingungen zu kämpfen. „Der starke Wind mit heftigen Böen macht die Situation zusätzlich schwierig und gefährlich“, heißt es seitens der Bergbahnen. Und Fina schildert die Situation am Berg wie folgt: „Es ist blöd, wenn man beschneit, und der Wind trägt das Wasser irgendwohin. Auf dem Gipfel ist der Schnee mittlerweile wieder verweht.“ Dennoch sei man guter Dinge und zuversichtlich: „Die Vorbereitungen laufen und wir sind gut dabei“, erklärt er abschließend.