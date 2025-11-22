Freie Bahn für dreiste Diebe: Unbekannte durchwühlen ganzes Haus

In St. Veit an der Glan trieben in der Nacht auf Samstag (22. November) dreiste Diebe ihr Unwesen. Wie die Polizei informiert, brachen Unbekannte zu diesem Zeitpunkt in ein Einfamilienhaus im Bezirk St. Veit ein. Sie hatten freie Bahn, denn: „Die Besitzer befinden sich derzeit im Ausland“, erklärt die Polizei. Das machten sich die Unbekannten zunutze und durchwühlten das gesamte Haus. Als der Sohn am nächsten Tag nach dem Rechten sehen wollte, bemerkte er den Einbruch. „Das Diebesgut und somit auch die Schadenssumme stehen wegen der Abwesenheit der Besitzer derzeit noch nicht fest“, informiert die Polizei abschließend.