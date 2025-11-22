Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotolia.com / rcfotostock
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Dieb bricht bei Nacht in ein Haus ein.
In ein Einfamilienhaus im Bezirk St. Veit wurde in der Nacht auf Samstag eingebrochen.
St. Veit an der Glan
22/11/2025
Einbruch

Freie Bahn für dreiste Diebe: Unbekannte durchwühlen ganzes Haus

Dreiste Diebe nutzten die Abwesenheit einer St. Veiter Familie aus und durchsuchten das ganze Haus. Der Sohn entdeckte den Einbruch erst am nächsten Tag.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(111 Wörter)

In St. Veit an der Glan trieben in der Nacht auf Samstag (22. November) dreiste Diebe ihr Unwesen. Wie die Polizei informiert, brachen Unbekannte zu diesem Zeitpunkt in ein Einfamilienhaus im Bezirk St. Veit ein. Sie hatten freie Bahn, denn: „Die Besitzer befinden sich derzeit im Ausland“, erklärt die Polizei. Das machten sich die Unbekannten zunutze und durchwühlten das gesamte Haus. Als der Sohn am nächsten Tag nach dem Rechten sehen wollte, bemerkte er den Einbruch. „Das Diebesgut und somit auch die Schadenssumme stehen wegen der Abwesenheit der Besitzer derzeit noch nicht fest“, informiert die Polizei abschließend.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: