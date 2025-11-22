Sekundenschlaf führt zu Überschlag: Zwei Verletzte in Seeboden

Bei einem Unfall auf der B98 in Seeboden wurden am Samstag eine 53-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Spittal an der Drau und ihr Beifahrer verletzt. Ersthelfer befreiten die beiden aus dem Unfallwagen.

Am Samstagnachmittag, dem 22. November, verlor eine 53-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau auf der B98 bei Seeboden die Kontrolle über ihr Auto. Laut Landespolizeidirektion Kärnten geschah das „wegen Sekundenschlafes“. „Der PKW überschlug sich auf der dortigen Böschung und prallte gegen eine Betonmauer“, heißt es im Bericht weiter. Die Frau und ihr 76-jähriger ukrainischer Mitfahrer wurden im Auto eingeklemmt. „Die Frau und ein bei ihr mitfahrender 76-jähriger Ukrainer konnte sich nicht selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurden von Ersthelfern geborgen“, berichten die Beamten.

Verletzte ins Krankenhaus gebracht – 70 Einsatzkräfte vor Ort

Beide Insassen wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. „Im Einsatz standen auch die FF Seeboden, Treffling, Lendorf und Millstatt mit rund 70 Helfern“, bestätigt die Landespolizeidirektion. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle, unterstützten bei der Bergung und regelten den Verkehr.