Einbruch in Völkermarkt: Diebe nehmen sogar Kaffeemaschine mit

In Völkermarkt räumten Einbrecher in der Nacht auf Samstag eine Wohnung aus und zeigten sich hinsichtlich der Beute nicht wählerisch. Sogar vor der Kaffeemaschine machten sie nicht halt.

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Bezirk St. Veit in der Nacht auf den 22. November informiert die Polizei nun auch über einen Wohnungseinbruch in Völkermarkt. Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht in eine Wohnung in der Stadt ein. Dabei durchsuchten sie alle Räume – und wurden fündig. Dabei zeigten sie sich bei der Auswahl ihrer Beute nicht wählerisch: Gestohlen wurden Bargeld, Gutscheine, eine Kaffeemaschine, Schmuck, Schuhe sowie Getränke. „Der Wert der gestohlenen Gegenstände beträgt rund 1.000 Euro. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest“, erklärt die Polizei.