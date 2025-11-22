Bartl-Umzug: Familienfreundliches Brauchtumsspektakel in St. Veit

Am 5. Dezember ziehen wieder die Bartl durch St. Veit. Auch heuer wird es wieder eine Kinderzone geben, wo die kleinen Gäste das Spektakel ganz entspannt erleben können.

In der Herzogstadt treiben schon bald wieder wilde Gesellen ihr Unwesen. Der St. Veiter Bartl-Umzug findet heuer am Freitag, 5. Dezember, auf der neuen Strecke statt, die sich im vergangenen Jahr bewährt hat. „Diese erfreut sich großer Beliebtheit“, heißt es dazu seitens der Stadt. Um 19 Uhr startet der Krampuslauf bei der Oktober-Kreuzung und bewegt sich über die Ossiacher Bundesstraße (B94) bis zur Hrust-Kreuzung.

Kinderzone als Publikumsmagnet

Von dort ziehen die 25 teilnehmenden Gruppen weiter zum Herzog-Bernhard-Platz, wo eine Kinderzone eingerichtet wird. Bürgermeister Martin Kulmer betont: „Der Bartl ist ein Teil des Kärntner Brauchtums, und wir möchten, dass auch die Kleinsten dieses Erlebnis angstfrei erleben können.“ Dass das möglich ist, zeigt die positive Resonanz zur Kinderzone im Vorjahr. Den Abschluss bildet die Ankunft der Bartl am Hauptplatz, wo Moderator Seppi Rukavina die Teilnehmer begrüßt. Entlang der Strecke schenken die lokalen Wirte warme Getränke aus.

Was hältst du von Krampus- und Perchtenläufen? Find ich super Nicht mein Fall Ist mir egal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Enge Zusammenarbeit

Damit das Brauchtumsspektakel sicher über die Bühne geht, arbeitet die Stadt eng mit Polizei, Feuerwehr und Rotem Kreuz zusammen. „Die enge Abstimmung und laufende Kommunikation sorgen für Sicherheit und reibungslose Abläufe“, wie die Stadt betont. Im Zuge des Bartl-Umzugs wird es auch zu Verkehrseinschränkungen kommen.

Straßensperren am 5. Dezember: Villacher Straße (B94) ab Knotenpunkt Schießstattallee/Hubertusstraße bis

Hrust-Kreuzu n g : 18.30 bis ca. 22 Uhr

(B94) ab Knotenpunkt Schießstattallee/Hubertusstraße bis n : 18.30 bis ca. 22 Uhr Innenstadtbereich : 18 bis 22.30 Uhr

: 18 bis 22.30 Uhr Hrust-Kreuzung : Wird für wechselseitigen Verkehr in Richtung Klagenfurter Straße und

Platz am Graben/Völkermarkter Straße/Bahnhofstraße manuell verkehrsgeregelt.

: Wird für wechselseitigen Verkehr in Richtung Klagenfurter Straße und Platz am Graben/Völkermarkter Straße/Bahnhofstraße manuell verkehrsgeregelt. Lugenbrückl: 12 bis 14 Uhr, aufgrund der Aufbauarbeiten wird die Zufahrt zum

Hauptplatz kurzzeitig gesperrt. Die Abfahrt über den Herzog Bernhard Platz bleibt

währenddessen aufrecht.

©Stadt St. Veit Beim Bartl-Umzug in St. Veit sollen heuer 25 Gruppen teilnehmen.

Vorgeschmack auf die Bartl in der St. Veiter Altstadt

Bereits jetzt stimmt der Bartl auf die Saison ein: Eine Ausstellung in leerstehenden Geschäften in der St. Veiter Altstadt zeigt bis 7. Jänner eindrucksvolle Masken und Kostüme lokaler Gruppen. Am 6. Dezember folgt schließlich um 15.45 Uhr der traditionelle Nikolauseinzug mit Start bei der Stadtbücherei und Geschenkverteilung am Hauptplatz. „Musikalisch begleitet wird die Feier von St. Veiter Kindern unter der Leitung von Rudi Lechner“, so die Stadt abschließend.

©Stadt St. Veit Auch der Nikolaus kommt nach St. Veit. Am 6. Dezember ist es so weit.