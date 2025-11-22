Winterliches Wetter voraus: Sonne und Frost in Kärnten

Der Sonntag bringt den Kärntnerinnen und Kärntnern laut Prognosen der GeoSphere Austria viel Sonne. In manchen Regionen ist zwar mit Frühnebelfeldern und im Osten des Landes mit einigen Wolken zu rechnen, diese lichten sich aber rasch und machen der Sonne Platz. Am Nachmittag können in Oberkärnten aus westlicher Richtung noch einige dünne Wolken aufziehen. Es bleibt kalt. In der Früh ist vielerorts mit Morgenfrost zu rechnen und tagsüber erreichen die Temperaturen nur rund 0 Grad.