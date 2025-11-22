Skip to content
Region auswählen:
/ ©Peter Waldhauser
Das Bild auf 5min.at zeigt zwei Personen am nebligen Faaker See,
Am Sonntag wird es in Kärnten kalt und sonnig.
Kärnten
22/11/2025
Wetterprognose

Winterliches Wetter voraus: Sonne und Frost in Kärnten

Am Sonntag erwartet die Kärntnerinnen und Kärntner viel Sonnenschein. Aber es bleibt frostig bei Höchsttemperaturen um die 0 Grad.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)

Der Sonntag bringt den Kärntnerinnen und Kärntnern laut Prognosen der GeoSphere Austria viel Sonne. In manchen Regionen ist zwar mit Frühnebelfeldern und im Osten des Landes mit einigen Wolken zu rechnen, diese lichten sich aber rasch und machen der Sonne Platz. Am Nachmittag können in Oberkärnten aus westlicher Richtung noch einige dünne Wolken aufziehen. Es bleibt kalt. In der Früh ist vielerorts mit Morgenfrost zu rechnen und tagsüber erreichen die Temperaturen nur rund 0 Grad.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: