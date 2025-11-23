Autofahrerin (56) kracht in Fußgängergruppe: Mann schwer verletzt

Zu einem schweren Unfall kam es am Samstagabend auf Höhe von Neuolsach im Bezirk Spittal an der Drau. Eine Autofahrerin übersah eine Fußgängergruppe. Ein Mann wurde zu Boden geschleudert und schwer verletzt.

Die Gruppe ist gerade aus einem Reisebus ausgestiegen und war dabei, die Fahrbahn zu queren. Eine Autofahrerin aus dem Bezirk Spittal an der Drau sah dies zu spät und kollidierte mit einem Mann. „Dieser wurde dadurch zu Boden geschleudert und kam schwer verletzt zu liegen“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Spittal an der Drau. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungshubschrauber RK1 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.